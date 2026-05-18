NABÚRAL DO ŠTYROCH ÁUT: Vodič v Šali nafúkal takmer štyri promile
Z dôvodu nebezpečne vysokej hladiny alkoholu v tele vodiča sa s ním policajti presunuli na ošetrenie do nemocnice.
Autor TASR
Nitra 18. mája (TASR) - Takmer štyri promile alkoholu nafúkal vodič, ktorý počas víkendu spôsobil dopravnú nehodu v Šali. S vozidlom Škoda Fabia nabúral do štyroch zaparkovaných vozidiel, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti privolaní k nehode vyzvali 29-ročného vodiča, aby predložil doklady a podrobil sa dychovej skúške. „Výsledok skúšky mal neuveriteľnú hodnotu 1,82 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo predstavuje 3,79 promile,“ potvrdila polícia. Z dôvodu nebezpečne vysokej hladiny alkoholu v tele vodiča sa s ním policajti presunuli na ošetrenie do nemocnice.
Za volant si počas víkendu sadli opití aj ďalší štyria vodiči. V obci Kozárovce v okrese Levice spôsobil 42-ročný vodič vozidla Fiat Punto dopravnú nehodu. Pri následnej kontrole nafúkal 2,52 promile. Dopravnú nehodu spôsobila aj 37-ročná vodička vozidla Peugeot 508 v obci Veľký Cetín v okrese Nitra. Pri následnej kontrole nafúkala 2,19 promile.
Dopravnú nehodu spôsobila i 38-ročná žena. S vozidlom Ford Focus narazila do zaparkovaného vozidla, telekomunikačného stĺpa a tiež dopravnej značky. Policajti jej v dychu namerali 1,35 promile alkoholu. V Nitre nafúkal počas kontroly 48-ročný vodič 1,31 promile.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
