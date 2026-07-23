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NABÚRAL DO ZASTÁVKY MHD: V Košiciach sa zranil 10 ročný spolujazdec
Po náraze bolo jedno z áut odrazené do priestoru rozostavanej zastávky MHD.
Autor TASR
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Košice 23. júla (TASR) - Po zrážke v košickej mestskej časti Staré Mesto zostalo v priestore zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) vozidlo. Počas nehody sa zranil 10-ročný spolujazdec jedného z áut. V čase nehody neboli prítomné žiadne osoby na zastávke alebo v jej okolí. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
K nehode došlo okolo obeda. „Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo, pravdepodobne z dôvodu nedostatočného venovania sa situácii v cestnej premávke, v mieste, kde je pre stavebné práce zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu, neskoro zareagoval na zmenu organizácie dopravy,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri zaraďovaní z pravého do ľavého jazdného pruhu došlo k zrážke s vozidlom v ľavom pruhu. Po náraze bolo jedno z áut odrazené do priestoru rozostavanej zastávky MHD.
Ako pre TASR doplnil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint príslušníci HaZZ na mieste ošetrili zraneného a následne bol prevezený do nemocnice.
U ostatných účastníkov nehody k zraneniam nedošlo. Ako dodala Illésová, dychové skúšky oboch vodičov boli negatívne.
K nehode došlo okolo obeda. „Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo, pravdepodobne z dôvodu nedostatočného venovania sa situácii v cestnej premávke, v mieste, kde je pre stavebné práce zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu, neskoro zareagoval na zmenu organizácie dopravy,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri zaraďovaní z pravého do ľavého jazdného pruhu došlo k zrážke s vozidlom v ľavom pruhu. Po náraze bolo jedno z áut odrazené do priestoru rozostavanej zastávky MHD.
Ako pre TASR doplnil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint príslušníci HaZZ na mieste ošetrili zraneného a následne bol prevezený do nemocnice.
U ostatných účastníkov nehody k zraneniam nedošlo. Ako dodala Illésová, dychové skúšky oboch vodičov boli negatívne.