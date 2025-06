Nábytok do ZSS Horné Lefantovce vyrobia žiaci SOŠ drevárskej

Nitra 18. júna (TASR) - V druhej polovici tohto roka plánuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvoriť nové zariadenie sociálnych služieb (ZSS) v obci Horné Lefantovce v okrese Nitra. V zariadení nájde svoj domov 40 klientov. Prvé novovybudované zariadenie v histórii NSK bude organizačne začlenené pod Clementia, ZSS Kovarce, informovala krajská samospráva.



NSK aktuálne rieši personálne obsadenie. „Následne sa budeme zaoberať klientmi, ktorých chceme do Horných Lefantoviec umiestniť. Pôjdu tam seniori z iných zariadení v kraji a prijímať budeme i tých so žiadosťou o umiestnenie. V oboch prípadoch pôjde o mobilných i imobilných klientov,“ informovala vedúca odboru sociálnych vecí Úradu NSK Zdenka Valentová.



Budovu s podlahovou plochou 2043 štvorcových metrov s 22 obytnými miestnosťami spolu s pozemkami pod stavbami, priľahlými pozemkami a súvisiacou technickou vybavenosťou kúpila krajská samospráva do svojho vlastníctva za 4,252 milióna eur.



Zariadenie objektu novým nábytkom vyriešil kraj spoluprácou so Strednou odbornou školou (SOŠ) drevárskou v Topoľčanoch, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Šatníkové skrine, stoly, stoličky, postele, nočné stolíky, nástenné vešiaky či poličky vyrobia pre seniorov i zamestnancov zariadenia žiaci tejto školy, budúci stolári.



Riaditeľ školy Miloš Bobula skonštatoval, že zriaďovateľ oslovil školu s ponukou. „Je to neoceniteľná príležitosť pre študentov, ktorá im dopomôže získať praktické zručnosti v rámci ich povinnej praxe priamo vo výrobných dielňach. Zároveň táto aktivita prispeje k posilneniu finančnej sebestačnosti našej školy,“ povedal.