Nábytok v Múzeu Bojnice mapuje nová odborná publikácia

Bojnice 4. marca (TASR) - Historické skrine, vyrezávané truhlice i hráčsky stôl na tivoli nájdu návštevníci v expozícii Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice. Tá zahŕňa približne 450 kusov nábytku. Tieto i ďalšie kusy mapuje nová publikácia kurátorky Kataríny Malečkovej Nábytok: Zbierka Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice.spomenula Malečková.Najvzácnejší kus nábytku v expozícii nechcela kurátorka označiť.priblížila.Nábytok do Bojnického zámku doniesol gróf Pálffy zo svojich ciest v celej Európe cez renomovaných starožitníkov, podobne to bolo i pri obrazoch a sochách.ozrejmila kurátorka.Publikácia predstavuje 496 kusov nábytku na 400 strán. Sú to jednotlivé kusy, ale i celé jedálenské, spálňové či sedacie súpravy. Ide o reštaurované kusy nábytku, ktoré návštevníci môžu vidieť i v expozícii zámku. Na knihe Malečková podľa svojich slov pracovala možno i 30 rokov, prečítala množstvo zahraničnej literatúry či materiálov z archívov. Kniha je jedinou svojho druhu na Slovensku.