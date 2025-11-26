< sekcia Regióny
Náčelníci obecných a mestských polícií rokovali o návrhu zákona
Mestskí policajti dlhodobo žiadajú od štátu viac kompetencií. Poukazujú na nemožnosť pokutovať vodičov či na problémy pri riešení priestupkov proti verejnému poriadku.
Autor TASR
Trstená 26. novembra (TASR) - Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS) sa na svojom stredajšom sneme zaoberalo návrhom zákona o obecnej polícii. Niektoré paragrafy jeho zástupcovia na tlačovej konferencii kritizovali. Šéfovia samosprávnych polícií majú problém najmä so zmenami v sociálnom zabezpečení a kontrole zo strany Policajného zboru. ZNOMPS už o návrhu hovoril aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). K zákonu sa bude v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadrovať. Na sneme sa za Združenie miest a obcí Slovenska zúčastnil aj primátor mesta Šaľa Jozef Belický.
Ako Belický vysvetlil, sociálne zabezpečenie mestských a obecných policajtov by sa podľa novej legislatívy mohlo zhoršiť. Problematický je podľa neho aj súčasný stav. „Vek sa posúva z 56 na 58 rokov. Je pravda, že treba odrobiť len 15 rokov, ale ten príspevok je vypočítavaný ako oveľa nižší, to znamená, že budú mať menej peňazí, budú musieť slúžiť do vyššieho veku,“ uviedol primátor o mestských a obecných policajtoch. Problém vidí aj pri ďalších ustanoveniach v návrhu zákona. Napríklad pri doručovaní pošty na požiadanie štátnym orgánom iným inštitúciám.
Prezident združenia a náčelník košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák poukázal na zmeny pri dozore policajného prezídia. Emeritný prezident ZNOMPS Ján Andrejko požaduje, aby metodickým útvarom pre samosprávne policajné zbory bolo ministerstvo vnútra a nie štátna polícia. „Trváme na tom, aby naša zložka - obecná alebo mestská polícia - mala rovnaký rozsah právomocí ako poriadková polícia Policajného zboru, ktorá spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku,“ vyhlásil.
Viceprezident združenia a náčelník bratislavskej mestskej polície Miroslav Antal poukázal, že nie všetky časti navrhovaného zákona sú pre obecné a mestské polície problematické. Ocenil, že zbory by mohli dostať nové právomoci, po ktorých volali.
Viac kompetencií by mali získať napríklad v oblasti priestupkov v doprave. Nové znenie zákona o obecnej polícii precizuje aj ustanovenia o použití zbrane či pravidlá pre požadovanie vysvetlenia. Návrh zákona predložilo ministerstvo vnútra do pripomienkového konania.
Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.
