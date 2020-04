Náčelník miestnej polície Gajdoš ponúkol svoju rezignáciu, nafúkal

Bratislava 24. apríla (TASR) - Náčelník Mestskej polície Bratislava Marek Gajdoš, ktorý bol v minulosti šéfom vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila, ponúkol vedeniu hlavného mesta svoju rezignáciu. Dôvodom je, že vo štvrtok (23. 4.) večer mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu zvyškový alkohol. Gajdoš sa k tomu priznal na sociálnej sieti.



"Sklamal som obyvateľov nášho mesta, členov zboru mestskej polície, vedenie mesta a seba samého," napísal na sociálnej sieti. Priznáva, že ako náčelník mestskej polície je zodpovedný nielen za dodržiavanie zákona, ale musí v prvom rade ísť príkladom. "Vo štvrtok vo večerných hodinách som v tomto na plnej čiare zlyhal," podotkol Gajdoš.



K nehode podľa jeho slov došlo tak, že v dôsledku mikrospánku zišiel s autom z cesty a spôsobil škodovú udalosť. Tvrdí, že si poškodil len auto, nikto iný nebol nehody účastný ani poškodený. "Čo je ale podstatné, po kontrole hliadkou polície mi bol nameraný zvyškový alkohol," priznal Gajdoš.



Zároveň uviedol, že nápor na každého je v súčasnosti obrovský, či už v dôsledku domácej izolácie, či mimoriadneho nasadenia v prvej línii. Deklaruje však, že ani takéto okolnosti neospravedlňujú jeho zlyhanie. "V ťažkých časoch, keď obyvatelia nášho mesta skladajú veľké obety vo svojich bežných životoch, som nás všetkých sklamal. Bola to hlúpa chyba, za ktorú som pripravený niesť plnú zodpovednosť a vedeniu mesta som ponúkol svoju rezignáciu," uviedol náčelník.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti informoval, že mal s náčelníkom mestskej polície dlhý rozhovor o celej situácii a aj o tom, čo jej predchádzalo. "Môžem sa to usilovať pochopiť ľudsky vzhľadom na okolnosti, o ktorých mi povedal. Na druhej strane je fakt, že ide o vážne profesionálne zlyhanie," uviedol Vallo, ktorý si však váži, že sa Gajdoš k celej veci postavil priamo bez akéhokoľvek vyhýbania sa zodpovednosti a ponúkol svoju funkciu.



"Rozumiem, že odo mňa sa teraz očakáva rozhodnutie. Musím povedať, že to nie je ľahké. Na jednej strane je toto vážne pochybenie. Rovnako je tu ale jeho doterajší bezchybný profesionálny kredit, výborné výsledky ako náčelníka mestskej polície, vrátane perfektnej spolupráce a koordinácii celej mestskej polície v súčasnej zložitej situácii v koronakríze," skonštatoval Vallo. Tvrdí, že to chce poriadne vyhodnotiť i zvážiť a na základe toho urobiť rozhodnutie.