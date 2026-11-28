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Náčelník: Na ozbrojené útoky sa nedá úplne pripraviť, berieme to vážne
Obce, ale aj štát musia podľa neho vyvinúť maximálne úsilie, aby bezpečnostným incidentom voči mäkkým cieľom, ako bol napríklad nedávny útok aktívneho strelca v poľskom Krakove, vedeli čeliť a reagovať na ne.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Bratislavská mestská polícia berie ozbrojené útoky vážne, no nedá sa na ne úplne pripraviť. Pred piatkovým (27. 11.) začiatkom bratislavských vianočných trhov posilnila svoje hliadky. Pre TASR to uviedol náčelník mestskej polície Miroslav Antal. Bezpečnostný analytik a bývalý český štátny policajt zo zásahovej jednotky zaoberajúci sa výcvikom polície v stredoeurópskych krajinách Štěpán Klen vyzval verejnosť na všímavosť.
„Pripravovali sme sa na to a budeme posilňovať svoje hliadky nielen teda my, ale aj štátna polícia. Vzájomne sa koordinujeme, vzájomne si vymieňame informácie aj pre prípad, že by bola informácia akéhokoľvek typu alebo druhu tak, aby sme na ňu vedeli adekvátnym spôsobom zareagovať. V tomto musím povedať, že máme naozaj výbornú spoluprácu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave a s jednotlivými okresnými, respektíve obvodnými oddeleniami. Takže berieme vždy tieto podujatia veľmi vážne a posilňujeme výkon služby na maximálnu možnú úroveň,“ deklaroval Antal.
Obce, ale aj štát musia podľa neho vyvinúť maximálne úsilie, aby bezpečnostným incidentom voči mäkkým cieľom, ako bol napríklad nedávny útok aktívneho strelca v poľskom Krakove, vedeli čeliť a reagovať na ne. „Musím povedať, že to nie je jednoduché,“ doplnil.
Klen pre TASR poukázal na to, že pri takýchto incidentoch je dôležitá okrem reakcie bezpečnostných zložiek aj reakcia civilistov. Potrebné je v prvom rade všímať si svoje okolie. Útoky okrem toho netreba považovať za senzáciu a informovať o nich tak. Na príklade útoku v Krakove poukázal na fakt, že útočník môže mať výstroj ako vojak alebo policajt, čím môže vzbudiť pozornosť. Otázne potom je, či takáto prítomnosť vzbudí dostatočnú reakciu okoloidúcich.
„Mali sme možnosť vidieť, ako tam malé šesť až sedemročné dievčatko hľadá vstup do obchodu, ktorý je zamknutý. Páchateľ po nej strieľa a nakoniec ho tam muž berie do rúk a uteká s ním,“ vyzdvihol Klen príklad reakcie okolia v Krakove počas streľby.
Zdôraznil tiež, že efektivitu policajnej reakcie neurčuje pohlavie, vek ani príslušnosť ku konkrétnemu policajnému zboru. „Niekde obecná polícia s dvomi príslušníkmi je schopná vytvoriť celkom zaujímavú komunitnú bezpečnosť, kde sú schopní tí ľudia reagovať na rôzne incidenty,“ myslí si. Vyzdvihol tiež postup poľskej polície v Krakove, kde boli bezpečnostné zložky na mieste do dvoch minút a útočníka zneškodnil policajt, ktorý bol sám zranený.
„Pripravovali sme sa na to a budeme posilňovať svoje hliadky nielen teda my, ale aj štátna polícia. Vzájomne sa koordinujeme, vzájomne si vymieňame informácie aj pre prípad, že by bola informácia akéhokoľvek typu alebo druhu tak, aby sme na ňu vedeli adekvátnym spôsobom zareagovať. V tomto musím povedať, že máme naozaj výbornú spoluprácu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave a s jednotlivými okresnými, respektíve obvodnými oddeleniami. Takže berieme vždy tieto podujatia veľmi vážne a posilňujeme výkon služby na maximálnu možnú úroveň,“ deklaroval Antal.
Obce, ale aj štát musia podľa neho vyvinúť maximálne úsilie, aby bezpečnostným incidentom voči mäkkým cieľom, ako bol napríklad nedávny útok aktívneho strelca v poľskom Krakove, vedeli čeliť a reagovať na ne. „Musím povedať, že to nie je jednoduché,“ doplnil.
Klen pre TASR poukázal na to, že pri takýchto incidentoch je dôležitá okrem reakcie bezpečnostných zložiek aj reakcia civilistov. Potrebné je v prvom rade všímať si svoje okolie. Útoky okrem toho netreba považovať za senzáciu a informovať o nich tak. Na príklade útoku v Krakove poukázal na fakt, že útočník môže mať výstroj ako vojak alebo policajt, čím môže vzbudiť pozornosť. Otázne potom je, či takáto prítomnosť vzbudí dostatočnú reakciu okoloidúcich.
„Mali sme možnosť vidieť, ako tam malé šesť až sedemročné dievčatko hľadá vstup do obchodu, ktorý je zamknutý. Páchateľ po nej strieľa a nakoniec ho tam muž berie do rúk a uteká s ním,“ vyzdvihol Klen príklad reakcie okolia v Krakove počas streľby.
Zdôraznil tiež, že efektivitu policajnej reakcie neurčuje pohlavie, vek ani príslušnosť ku konkrétnemu policajnému zboru. „Niekde obecná polícia s dvomi príslušníkmi je schopná vytvoriť celkom zaujímavú komunitnú bezpečnosť, kde sú schopní tí ľudia reagovať na rôzne incidenty,“ myslí si. Vyzdvihol tiež postup poľskej polície v Krakove, kde boli bezpečnostné zložky na mieste do dvoch minút a útočníka zneškodnil policajt, ktorý bol sám zranený.