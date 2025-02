Náčelníkom novej mestskej polície v Poltári bude Andrej Karman

Poltár 17. februára (TASR) - Náčelníkom novej mestskej polície (MsP) v Poltári bude od začiatku marca Andrej Karman. Na februárovom rokovaní zastupiteľstva o tom jednomyseľne rozhodli mestskí poslanci.



Primátor Peter Sitor povedal, že samospráva v polovici januára tohto roka vyhlásila výberové konanie. Prihlásil sa jeden človek. Záujemcovia mohli posielať žiadosti o zaradenie do výberového konania do 4. februára, výberové konanie bolo 7. februára.



Poslankyňa Martina Brisudová sa Karmana počas diskusie pýtala, či budú na výkon tejto práce traja policajti stačiť. Odpovedal jej, že na začiatok áno. "Vznikla nová inštitúcia, na ktorú si potrebujú zvyknúť nielen poslanci, ale aj občania," poznamenal a doplnil, že bezpečnostnú situáciu však bude treba vyhodnocovať.



Karman je bývalý riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Lovinobani v Lučeneckom okrese. Pred poslancami tiež informoval, že MsP nemusí slúžiť len od 7.00 do 15.00 h. Spomenul, že podľa situácie a potreby by mohli byť k dispozícii aj mimo tohto času. Poukázal tým na situácie, ktoré sa v súčasnosti dejú v slovenských školách.



O zriadení poltárskej MsP rozhodli mestskí poslanci na konci minulého roka. Na jej fungovanie s tromi členmi vyčlenili v rozpočte mesta 60.000 eur. Sídliť bude v priestoroch kultúrneho domu. Starať sa bude o ochranu zdravia a majetku obyvateľov a o bezpečnosť v meste. Spolupracovať bude s hliadkami miestnej občianskej a preventívnej služby.



Primátor vlani v decembri uviedol, že počet príslušníkov je primeraný na zabezpečenie základných funkcií mestskej polície. V budúcnosti sa podľa neho ukáže, či bude potrebné jej kapacity posilniť. "Sme posledným okresným mestom, ktoré ju doteraz nemalo," podotkol s tým, že ani v minulosti v Poltári nefungovala.



Mesto rozšírilo zároveň svoj kamerový systém o 16 kamier, spolu je ich tak po novom 68. Nové pribudli napríklad na basketbalovom i na detskom ihrisku. Osadili ich aj na parkovisku pred poliklinikou i na Fučíkovej ulici. Systém je napojený na mestský úrad.