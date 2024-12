Nad Breznom postavia vodnú nádrž, ochráni Banisko pred záplavami

Brezno 26. decembra (TASR) - Do dvoch rokov vznikne v doline Lazná nad Breznom takmer 70 metrov dlhá priehrada s objemom 1850 kubických metrov, ktorá bude regulovať prietok vody a chrániť obľúbenú oddychovú lokalitu Banisko pred ničivými záplavami, suchom i požiarmi.



Ako informovala breznianska radnica, mesto nedávno uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a z Programu Slovensko získalo viac ako 693.000 eur na výstavbu malej vodnej nádrže. Zadržiavaním vody počas intenzívnej zrážkovej činnosti zníži prietok do okolitých riek a potokov, čím minimalizuje riziko povodní. Akumuláciou vody bude plniť účel ochrany pred požiarmi, reguláciou rýchlosti prúdu pomôže v boji proti erózii pôdy a prispeje k stabilizácii brehov, zachovaniu biodiverzity a obnove prírodných ekosystémov.



"Po štyroch rokoch práce sa nám podarilo získať finančné prostriedky na projekt malej vodnej nádrže na Banisku. Je to ďalší diel skladačky projektov na podporu zadržiavania vody v území a zároveň tretia vodná nadrž, ktorú budeme v priebehu troch rokov realizovať," uviedol primátor Tomáš Abel. Okrem protipovodňovej ochrany ju budú využívať aj ako vodnú plochu v rámci areálu vyhľadávanej oddychovej zóny mesta a prispeje tak k rozvoju cestovného ruchu.



Stavba je navrhnutá ako železobetónová konštrukcia na vodnom toku Lužná v Laznej doline v blízkosti mosta. Nádrž s maximálnou hĺbkou štyri metre vybudujú na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna a aj z tohto dôvodu bude priehradný múr prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa. Začiatok výstavby je naplánovaný na máj budúceho roka, pričom samotné práce by mali trvať maximálne 18 mesiacov.



Lokalita Banisko je východiskovým bodom na trase k druhej najvyššej vyhliadkovej veži na Slovensku, zároveň disponuje množstvom turisticky atraktívnych miest, ako je zvernica, historický ovocný sad, cyklotrasy, náučné chodníky, jazierka, altánky či zimná terasa, ktorá slúži ako útočisko pred nepriaznivým počasím a tiež ako priestor na praktickú výučbu prírodných vied.



"Vybudovanie malej vodnej nádrže prispeje k ochrane tohto územia pred povodňami a k ďalšiemu zatraktívneniu tejto časti mesta, kde sa ľudia radi stretávajú, oddychujú a trávia spoločný čas," zdôraznil primátor.