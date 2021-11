Naď: Budovy Posádkového klubu v Trenčíne sa nemienime vzdať

Trenčín 5. novembra (TASR) – Rezort obrany sa v žiadnom prípade nemieni vzdať budovy Posádkového klubu (bývalá ODA) v Trenčíne. Počas štvrtkového (4.11.) zhromaždenia pri príležitosti 30. výročia vzniku Vojenskej polície to v Trenčíne povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



V uplynulých dvoch rokoch podľa neho rezort investoval do rekonštrukcie Posádkového klubu státisíce eur, komplexná rekonštrukcia by si vyžadovala sumu prevyšujúcu 10 miliónov eur. Ďalšia rekonštrukcia bude závisieť od komunikácie rezortu s mestom a samosprávnym krajom.



„My chceme, a tak to aj robíme, poskytovať tento priestor obyvateľom Trenčína. Konajú sa tu koncerty, divadelné predstavenia, sú tu rôzne podujatia. Využitie tohto priestoru je veľmi výrazné a z pohľadu financií výhodné pre mesto i Trenčiansky samosprávny kraj,“ doplnil minister.



Ako dodal, rezort obrany si uvedomuje, že budova v centre mesta by mala vyzerať inak. „Komunikujeme s architektmi, hľadáme spoločné riešenia s mestom aj smerom ku kandidatúre Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026, hľadáme možnosti využitia eurofondov. Verím, že sa čoskoro dostaneme ďalej, a že budova bude vyzerať tak, ako sa patrí na 21. storočie,“ uzavrel Naď.