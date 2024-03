Nad Dolnou Bzovou pri Detve našli mŕtveho medveďa, prípad vyšetrujú

Detva 22. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s uhynutým medveďom hnedým, ktorého našli nad Dolnou Bzovou v Detvianskom okrese. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Dodala, že v tejto súvislosti policajti urobili obhliadku miesta činu a prehliadku tela mŕtveho medveďa. Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov v súbehu s prečinom pytliactva. Skutok spáchala zatiaľ neznáma osoba. Udalosť sa stala v noci zo stredy na štvrtok (20. - 21. 3.).



Policajný zbor podotýka, že na mieste nebolo možné určiť presnú príčinu smrti medveďa. "Vo veci sme tak zároveň nariadili znalecké skúmanie, ktoré by malo okolnosti úmrtia zvieraťa ozrejmiť," zdôraznila Bárdyová.



Na území niektorých okresoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Je medzi nimi aj okres Detva. Pre TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Juraj Džmura.



Cieľom vyhlásenia mimoriadnych situácií je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ochrana ľudí žijúcich v mestách. V týchto okresoch má minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa uznesenia vlády zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má takisto zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok.