Naď: Ministerstvo opraví budovu v lodenici aj hotel na Smrekovici

Liptovský Mikuláš 12. decembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR pristúpi k rekonštrukcii budovy v areáli lodenice v Liptovskom Mikuláši, ktorý patrí Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica.



Ako informoval šéf rezortu Jaroslav Naď (OĽANO), budovu síce postavili len pred desiatimi rokmi, no nekvalitne. Rezort do nej teraz investuje približne pol milióna eur.



Naď zároveň avizoval, že rovnakú čiastku chcú investovať aj do opravy hotela Granit v Smrekovici neďaleko Ružomberka. „Cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie využívanie nielen v prospech rezortu, ale aj verejnosti,“ povedal minister tento týždeň počas návštevy Liptova s tým, že areál hotela bol v minulosti veľmi obľúbený.



Ministerstvo obrany investovalo za posledné dva roky na Liptove - v Ružomberku, na Smrekovici a v Liptovskom Mikuláši - do rôznych projektov, nad rámec ich bežného rozpočtu, približne 77 miliónov eur. Peniaze využili na rozvoj a modernizáciu rezortných zariadení.