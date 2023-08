Nad obcou Smrdáky sprístupnili vyhliadkovú lavičku

Smrdáky 2. augusta (TASR) - Nad obcou Smrdáky pribudla nová turistická atrakcia, ktorou sa stala vyhliadková lavička. Atrakciu vybudovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie spoločne s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK).



Turisti nájdu lavičku, ktorá je vysoká tri a široká päť metrov, neďaleko kúpeľnej obce Smrdáky. "Po bicyklovej rikši, ktorú sme nedávno predstavili verejnosti, ide o ďalší unikátny projekt, ktorý samosprávny kraj podporil. Atrakcia je určená naozaj pre všetkých, zvlášť my dospelí máme len málo príležitostí, užívať si výhľad na krásu okolo z detskej perspektívy, ktorú velikánska lavička ponúka. Je to jedinečný zážitok, ktorý odporúčam," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ponúka výhľad na okolitú, mierne zvlnenú krajinu a zmestí sa na ňu aj väčšia partia. "Lavička je zhotovená z opracovaných drevených hranolov a určite sa stane novou atrakciou Záhoria. Ľudia si ju obľúbia aj z toho dôvodu, že je neďaleko ďalších turistických atrakcií v okolí, ako napríklad Miléniový kríž, rozhľadňa Lipky v Uníne, ale blízko sú aj Holíč a Skalica," doplnil pre TASR riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.



Realizácia bola financovaná samosprávnym krajom prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry, cez členský príspevok do OOCR Záhorie, ktorá projekt iniciovala. "Lavička zaujme nielen ľudí prechádzajúcich okolo, ale aj tých, ktorí si ju všimnú na sociálnych sieťach. Každý, kto pôjde okolo, si s ňou určite spraví fotku. Je to atrakcia s virálnym potenciálom. Náš región toho veľa ponúka a lavička na to všetkých upozorní," informoval predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Lavička je z centra obce vzdialená necelý kilometer. Ide o nenáročnú prechádzku, ktorú môžu bez problémov absolvovať aj klienti kúpeľov Smrdáky. Zavedie ich k nej žltá turistická trasa a je dostupná aj zo Záhorskej cyklomagistrály.