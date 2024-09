Nad Revúcou dokončujú výstavbu 20 metrov vysokej rozhľadne

Revúca 9. septembra (TASR) - Na svahu Šturmanovej hory nad mestom Revúca finišuje výstavba 20 metrov vysokej rozhľadne. Prvá vyhliadková veža v okolí by mohla byť pre verejnosť otvorená ešte túto jeseň. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



Otvorenie rozhľadne nad Revúcou je naplánované v druhej polovici októbra. Samospráva chce podujatie spojiť aj so spoločným výstupom s turistami. "V tomto momente by sme vás chceli požiadať o trpezlivosť, pretože výstavba stále prebieha. Zároveň vás prosíme o rešpektovanie zákazu výstupu na rozhľadňu a vstup motorovými vozidlami do lesa," uviedlo mesto.



Na výstavbu rozhľadne získali Mestské lesy Revúca dotáciu vo výške 40.000 eur. Ako vlani pre TASR uviedol konateľ spoločnosti Ladislav Szabó, celkové náklady na realizáciu projektu budú predstavovať asi 100.000 eur. Výstavba rozhľadne má byť dofinancovaná zo zdrojov mestských lesov.



Šturmanova hora sa nachádza medzi dolinami tokov Muráň a Zdychava severne od mesta Revúca. Rozhľadňa návštevníkom ponúkne výhľady na Revúcu, dolinu rieky Muráň i vrcholy Slovenského rudohoria. Zámerom samosprávy je v budúcnosti k rozhľadni vybudovať aj náučný chodník či cyklotrasu.