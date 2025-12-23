< sekcia Regióny
NAD ROKLINOU: K nehode pri Púchove dorazili aj českí hasiči
Vodiča si prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorá ho následne transportovala do nemocnice.
Autor TASR
Lazy pod Makytou 23. decembra (TASR) - Výjazd púchovských hasičov si v pondelok (22. 12.) popoludní vyžiadala dopravná nehoda osobného auta pri Lazoch pod Makytou v okrese Púchov. Pri nehode zasahovala i jednotka dobrovoľných hasičov z obce Halenkov zo Zlínskeho kraja. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.
„Auto zostalo po nehode uviaznuté na zvodidlách a naklonené nad roklinou. Vodič sa bez viditeľných zranení nachádzal mimo vozidla. Na mieste udalosti bola po príchode hasičov jednotka Zboru dobrovoľných hasičov Halenkov z Českej republiky,“ uviedol HaZZ.
Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto dopravnej nehody a súčasne vykonali protipožiarne zabezpečenie miesta udalosti. Vodiča si prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorá ho následne transportovala do nemocnice.
„Po zdokumentovaní udalosti políciou hasiči asistovali pri bezpečnom naložení automobilu na vozidlo odťahovej služby, po čom na vozovke pomocou absorpčnej látky zachytili a následne odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny,“ doplnil HaZZ.
