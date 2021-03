Nad Slovenským krasom prelietava vrtuľník bez povolenia

Bratislava 25. marca (TASR) - Nad územím Národného parku Slovenský kras prelietava vrtuľník bez povolenia. Ochranári preto podali podnet na prešetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) v Košiciach. Pre TASR to uviedol vedúci úseku strážnej služby Správy Národného parku Slovenský kras Juraj Popovics. Inšpektori sa prípadom už zaoberajú.



Vrtuľník prelietava nad územím, kde platí tretí stupeň ochrany. Podľa Popovicsa ide o vojenský vrtuľník značky Black Hawk. "Na lietanie vrtuľníkom ponad Národný park Slovenský kras sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Keďže nemáme žiadne informácie, že toto lietanie majú povolené, dali sme podnet na prešetrenie," uviedol pre TASR.



Hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná potvrdila, že podnet od Štátnej ochrany prírody SR dostali. Inšpektori ho prešetrujú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a bude predmetom výkonu štátneho dozoru. "Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na let lietadlom alebo iným lietajúcim športovým zariadením, ktorého výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov od lietadla," približuje Lesná. SIŽP môže v tomto prípade uložiť pokutu do výšky 9958,17 eura a prepadnutie veci právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania.