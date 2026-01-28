< sekcia Regióny
Nad suterénom magistrátu v Košiciach pribudne zelená pochôdzna strecha

Autor TASR
Košice 28. januára (TASR) - Mesto Košice v týchto dňoch uzavrelo zmluvu so zhotoviteľom na stavbu zelenej pochôdznej strechy nad suterénom budovy magistrátu. Zákazka takmer za 615.000 eur s DPH, ktorá má byť financovaná prevažne z eurofondov, má byť hotová do jedného roka. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Predmetom zákazky je úprava priestoru pred vstupom do objektu magistrátu, a to v nadväznosti na už zrealizované nástupné schodisko. „Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu horného plató budovy Magistrátu mesta Košice a celý garážový priestor pod ním,“ uvádza sa v súťažných podkladoch k zákazke s tým, že pôjde o vybúranie dlažby a jej podkladných vrstiev horného plató až po stropné panely a realizáciu novej zelenej pochôdznej strechy vrátane zelene, lavičiek a osvetlenia.
V garážovom priestore má dôjsť k vybúraniu stien v stredovej časti, rekonštrukcii garážových brán a podlahy vrátane nového odvodnenia celého priestoru. „Projekt rieši zároveň rekonštrukciu vstupu do garážového priestoru. Predmetom zákazky je rekonštrukcia plató, teda stropu nad garážou a s tým súvisiace stavebné práce,“ píše sa v špecifikácii diela, podľa ktorej budú stavebné úpravy v garážovom priestore realizované v inej etape.
