Nad Telgártom otvárajú novú rozhľadňu s výhľadom na Kráľovu hoľu
Novú rozhľadňu vybudovala miestna samospráva v uplynulých mesiacoch s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Autor TASR
Telgárt 27. septembra (TASR) - V obci Telgárt na Horehroní v sobotu slávnostne otvárajú novú rozhľadňu. Nachádza sa pod vrchom Tresník a návštevníkom ponúkne výhľady na obec i Kráľovu hoľu. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
Novú rozhľadňu vybudovala miestna samospráva v uplynulých mesiacoch s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. „Vďaka vhodnému umiestneniu sa rozhľadňa stane atraktívnym cieľom pre turistov, cyklistov aj rodiny s deťmi. Ponúkne fascinujúce pohľady na krajinu v každom ročnom období a prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne,“ uviedla Koštialová.
Rozhľadňa sa nachádza pod vrchom Tresník, juhovýchodne od Telgártu. Návštevníci sa k nej dostanú po zelenej turistickej značke z tunajšieho lyžiarskeho strediska. Z vyhliadkovej plošiny ponúka rozhľadňa panoramatické výhľady na široké okolie, obec Telgárt, hrebeň Nízkych Tatier aj ikonický vrchol Kráľova hoľa.
Slávnostné otvorenie novej rozhľadne sa v Telgárte koná v sobotu o 10.00 h. Stretnutie je naplánované pri lyžiarskom stredisku, pripravené je slávnostné prestrihnutie pásky, spoločná vychádzka k rozhľadni, hudobné vystúpenie miestneho folklórneho súboru i drobné občerstvenie.
