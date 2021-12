Nadácia Dar pomôže pred Vianocami 15 rodinám

Trnava 10. decembra (TASR) - Nadácia Dar, ktorú zriadil Trnavský samosprávny kraj (TTSK), finančne pomôže rodinám v núdzi aj v adventnom období roka 2021. Medzi 15 rodín rozdelí 2300 eur na preklenutie ťažkej životnej situácie alebo na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



„Prostredníctvom nadácie adresne pomáhame ľuďom v ťažkých životných situáciách, od jej vzniku v roku 2004 sme rozdelili už 190.000 eur a pomoc dostalo 443 rodín. Ešte pred týmito Vianocami prispejeme rodinám, ktoré potrebujú financie, napríklad na liečbu ťažkého ochorenia, rehabilitačné cvičenia alebo načúvací aparát a zdravotné pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa. Som hrdý aj na to, že spolu so zamestnancami Úradu TTSK pokračujeme v solidárnej tradícii zbierok stravných lístkov a hmotnej pomoci,“ uviedol Viskupič. V zbierke sústreďujú základné potraviny, oblečenie, školské potreby alebo hračky, ktoré posielajú ľuďom v nepriaznivej životnej situácií, tiež mladým umeleckým či športovým talentom.



Predseda TTSK doplnil, že vzhľadom na protipandemické obmedzenia sa už druhýkrát neuskutoční charitatívny bazár ani Župný ples, čo má negatívny vplyv na príjmy nadácie. „Prispieť na dobrú vec je však možné jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet Nadácie Dar,“ uviedol. Nadácia prijíma aj pomoc formou darovania 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.



Viac informácií je uvedených na webe TTSK.