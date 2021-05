Nadácia Košického kraja pomôže zlepšiť život deťom z rodín v núdzi

Košice 21. mája (TASR) - Zlepšiť život polosirotám a deťom z neúplných rodín alebo rodín v tiesni pomôže Nadácia Košického samosprávneho kraja (KSK). Aj takouto podporou dostanú tieto deti šancu rozvíjať sa v oblasti vzdelávania, športu alebo umenia, či prostredníctvom iných školských a mimoškolských aktivít. Informovala o tom v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Kraj oslovuje špeciálnych poradcov, pracovníkov krízovej intervencie, psychológov, ale aj športové kluby, aby pomohli vytypovať rodiny s talentovanými deťmi, ktoré by privítali pomoc. Nadácia má v súčasnosti v databáze približne 100 detí. Požiadať o pomoc možno aj aktívne, prostredníctvom formulára na internete http://nadaciaksk.sk/pages/ziadost-o-pomoc.html.



„Mnohé deti musia riešiť problémy, s ktorými si často nevedia poradiť ani dospelí. Práve takýmto zlepší život Nadácia Košického samosprávneho kraja. Prostredníctvom cielenej a kontinuálnej podpory chceme pomôcť deťom, ktoré nemajú dostatok životných šancí, aby sa aj ony mohli rozvíjať a pracovať na sebe,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podpora podľa neho nebude finančná a jednorazová, ale hodnotová a kontinuálna. „Napríklad, ak sa naša nadácia rozhodne podporiť mladý futbalový talent, dieťa nedostane peniaze do ruky. Pomôžeme mu podľa jeho potrieb – či už to budú tréningy, športová výbava, sústredenie alebo účasť na súťaži. Cestu našich detí budeme sledovať a budeme nápomocní, keď to budú potrebovať,“ konštatoval Trnka.



Formy pomoci môžu byť rôzne – od školských pomôcok, učebníc, cez jazykové kurzy, exkurzie a vzdelávacie pobyty, cez športové a umelecké krúžky a pomôcky na ne, až po športové sústredenia, súťaže i pobytové tábory.



KSK založil nadáciu v minulom roku, krajské zastupiteľstvo do nej vložilo 20.000 eur. Organizácia sa bude snažiť získať financie aj prostredníctvom darov, grantov a príspevkov od právnických a fyzických osôb, z verejných zbierok a charitatívnych lotérií, benefičných koncertov a akcií, či prostredníctvom takzvaných dvoch percent z daní. Prvým darcom sa stala Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá nadácii venovala 1000 eur.