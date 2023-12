Nadácia Krajina harmónie ocenila snahu uplatniť zdravotne postihnutých

Žilina 29. decembra (TASR) - Nadácia Krajina harmónie (NKH) ocenila vo štvrtok (28. 12.) v Žiline na podujatí Slávnosť svetiel ľudí s postihnutím, ktorí urobili významný krok smerom k normálnemu životu a ich dlhodobých podporovateľov.



Podľa predsedníčky správnej rady NKH Sone Holúbkovej udelili cenu Forresta Gumpa pre človeka s postihnutím Romanovi Strkáčovi. "Napriek nepriaznivým okolnostiam ukončil vzdelanie, začal pracovať a využíva všetky príležitosti na to, aby žil život podľa seba a aj pre iných," uviedla.



Cenu Forresta Gumpa pre človeka, ktorý pomohol postihnutým ľuďom na ich ceste, získali Barbora Brezániová a Silvia Bartoš. "Venovali čas a rozvíjali tvorivosť a zručnosti ľudí v nadácii na pravidelných aktivitách. Cenu pre najlepšieho sponzora získal Miroslav Šugár zo spoločnosti ADTS, ktorý dlhodobo podporuje aktivity nadácie," doplnila Holúbková.



Cenu Tracyho tigra udelili Symfonickému orchestru Konzervatória v Žiline za hudobné stvárnenia klasických aj moderných diel s nadšením a profesionalitou.



Nadácia podporuje samostatný život ľudí so zdravotným postihnutím. "Veríme, že najlepšie vedia, čo ich v živote baví a aké sú ich talenty. Snažíme sa ich podporovať, aby našli miesto, kde to môžu uplatniť. Veríme, že sa nám to darí v súlade s dohovorom o právach ľudí s postihnutím. Už takmer tridsať rokov sa snažíme podporiť ľudí v umiestnení sa na bežné miesta," dodala Holúbková.