Nadácia Krajina harmónie ocenila snahy o zapojenie sa do života

Žilina 20. decembra (TASR) – Žilinská nadácia Krajina harmónie (NKH) ocenila na víkendovom podujatí Slávnosť svetiel ľudí, ktorí prekonali bariéru medzi svetom obyčajných ľudí a svetom ľudí so zdravotným postihnutím.



Predsedníčka správnej rady NKH Soňa Holúbková pripomenula, že nadácia odovzdávala ocenenia osobne po dvojročnej prestávke. "Je to ako keď sa odstaví auto. Nejaký čas nefunguje a potom sa musí rozbehnúť. Aj u nás sa aktivity pomaly rozbiehajú. Ale mali sme v tomto roku každý deň krúžky, aktivity. Podarilo sa nám opraviť fasádu na nadačnom vyhorenom dome. Mali sme pobytové aktivity a zúčastnili sme sa na výmene mládeže vo Francúzsku," povedala Holúbková.



Nadácia udeľuje na Slávnosti svetiel ceny Forresta Gumpa a Tracyho tigra ľuďom s postihnutím a ľuďom, ktorí im pomáhajú začleniť sa do života. Cenu Forresta Gumpa pre človeka, ktorý má znevýhodnený život, získala Katka Ťažká za rozvoj samostatnosti a odvahu zvládnuť život aj po smrti svojej mamy, uviedla Holúbková.



Cenu Forresta Gumpa pre dobrovoľníkov, ktorí významne podporili aktivity nadácie, získala Valika Mikulíková. "Aj počas pandémie venovala svoj čas ľuďom s postihnutím. Počas spoločných aktivít je veľmi trpezlivá a vnímavá. Ďalšiu cenu dostala spoločnosť Starbucks, vďaka ktorej sme získali aj finančnú podporu z USA," podotkla predsedníčka správnej rady NKH.



Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť udelili mladej žilinskej flautistke Kláre Valentovičovej. "Nadácia jej cenu ešte len odovzdá, keď sa vráti z cesty do Tel Avivu, kde predviedla svoj talent. Celý program priniesol pre všetkých nádej, že spolu je život zaujímavejší a naplnený," uzavrela Holúbková.