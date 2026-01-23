< sekcia Regióny
Nadácia podporila v programe Mladí nitrianski filantropi 14 projektov
Autor TASR
Nitra 23. januára (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila 14 projektov v grantovom programe Mladí nitrianski filantropi 2026. Ako informovala, na aktivity mladých ľudí v Nitre poskytne celkovo 6974,52 eura.
Cieľom grantového programu je podporiť mladých ľudí v Nitre, ktorí chcú spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. „Chceme motivovať mladých ľudí, aby realizovali vlastné projekty a viesť ich k dobrovoľníctvu a filantropii. Súčasťou programu je aj vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné,“ pripomenula NKN.
Do výzvy sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 13 až 20 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl. Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádzala dospelá osoba. „Každý rok sa v tomto programe presviedčame o tom, že mladí ľudia majú skvelé nápady a chuť robiť veci zmysluplne. Sú kreatívni, vnímajú svoje okolie a nie je im ľahostajné, čo sa deje okolo nich,“ doplnila programová manažérka NKN Eva Vargová.
