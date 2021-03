Nadácia pre podporu rodiny za dva roky existencie pomohla 250 rodinám

Prešov 30. marca (TASR) – Za dva roky svojej existencie Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny finančne podporila 250 núdznych rodín z kraja. Prerozdelila medzi ne viac ako 151.000 eur. Pomohla aj materiálne, či prostredníctvom verejných zbierok.



Ako TASR informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, išlo o finančné prostriedky z rozpočtu kraja a dary zo súkromných a verejných zdrojov. Najčastejšie boli financie určené na rehabilitačné pobyty pre deti, zabezpečenie základných životných potrieb, podporu štúdia pre deti a na rekonštrukcie bytov a rodinných domov. Nadácia však pomáhala aj formou nefinančných darov.



"V Prešovskom kraji je mnoho rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, navyše súčasná nepriaznivá situácia spôsobená pandémiou nového koronavírusu vo viacerých prípadoch ich životnú úroveň ešte zhoršila. Preto som rád, že prostredníctvom nadácie môžeme už dva roky pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Bez podpory našich donorov a sponzorov by to ale nebolo možné, preto aj touto cestou ďakujem tým, ktorí nám neváhajú podať pomocnú ruku," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Nadácia v prvom roku svojej činnosti podporila okrem iných i rodiny zasiahnuté výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Okrem dotácie kraja vo výške 50.000 eur vtedy tvorili pomoc aj priame vklady na účet nadácie od verejnosti. V roku 2019 nadácia zorganizovala dve zbierky. V minulom roku finančne pomohla 99 rodinám. Celkovo im bolo prerozdelených 62.124 eur.



"Cez nadáciu sme vlani podporili mnohé rodiny v náročnej zdravotnej a existenciálnej situácii, ale aj 29 rodín z mesta Humenné po povodniach, ktoré im na príbytkoch spôsobili nemalé škody. Sme pripravení v tomto trende pokračovať aj naďalej a pomáhať všade tam, kde je to potrebné," uzavrel správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman.



V aktuálnom roku rozdelila nadácia PSK medzi štyroch žiadateľov z okresov Prešov, Kežmarok a Bardejov, ktorí sa ocitli v mimoriadne závažnej situácii spolu 3400 eur.



Novinkou je podľa Ondriovej zriadenie Nadačného fondu nadácie, ktorý má riešiť krízové situácie v kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy.