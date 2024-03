Nadácia Prešova a UNICEF rozdelia 40.000 eur medzi komunitné projekty

Prešov 6. marca (TASR) - Nadácia mesta Prešov a UNICEF v rámci grantového programu Spojme sa rozdelia 40.000 eur medzi inkluzívne projekty v Prešove. Cieľovou skupinou sú predovšetkým deti, mládež a rodiny odídencov z Ukrajiny, ktorí v Prešove našli dočasné útočisko. Program je zameraný najmä na podporu súdržnosti, integrácie a vzájomného pochopenia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Do výzvy bolo zapojených spolu 26 projektov zameraných napríklad na športové či kultúrne podujatia, sociálne činnosti či podporu v oblasti mentálneho zdravia a inklúzie vo vzdelávaní. Z týchto 26 projektov bolo vybraných sedem najlepších, ktoré získajú potrebnú finančnú podporu.



"Medzi podporené projekty patrí napríklad plavecká súťaž a plavecký výcvik pre deti v réžii ABC - centra voľného času Prešov, živá knižnica podľa Podaj ďalej, o. z., či integrácia detí, mládeže a rodín odídencov z Ukrajiny do komunity mesta Prešov prostredníctvom krúžkov Lego robotiky pod taktovkou Inštitútu podpory a rozvoja," povedala Šitárová.



Jedným z podporených projektov je i projekt Spájame sa kávou Súkromnej strednej odbornej školy hotelierstva a gastronómie Mladosť v Prešove. "Zámerom projektu je neformálnym a inkluzívnym spôsobom vytvoriť väzby medzi skupinami ľudí z Ukrajiny, margalizovaných komunít, sociálne znevýhodnených a iných skupín cez kurz na prípravu kávy. Popri získaní si nových priateľstiev získajú nové zručnosti a certifikát prípravy kávy, ktorý im zabezpečí ich ďalšie uplatnenie v živote a možnosti zamestnania sa v regióne," vysvetlila Šitárová.



Ako doplnila, grantová výzva na pomoc ľuďom v neľahkej životnej situácii bola vyhlásená vďaka finančnej podpore od humanitárnej organizácie UNICEF Nadácii mesta Prešov.



"Neformálne skupiny mohli na svoj projekt žiadať príspevok až do výšky 3000 eur. Pre formálne skupiny, teda subjekty, ako sú neziskové organizácie, združenia a podobne, bola horná hranica príspevku na jeden projekt na úrovni 10.000 eur," uviedla Šitárová.



Zapojené projekty musia byť ukončené a vyúčtované do konca augusta tohto roka.