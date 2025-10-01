< sekcia Regióny
Nadácia Prešovského kraja pomohla i ľuďom v núdzi
Autor TASR
Prešov 1. októbra (TASR) - Viac ako 52.000 eur rozdelila nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) obyvateľom, ktorých zasiahla veterná smršť či nedávne povodne. Zároveň podporila tých, ktorí to najviac potrebujú a ocitli sa na okraji chudoby alebo si nemôžu dovoliť preplatiť liečebné náklady či rehabilitácie. Na svojom 21. zasadnutí, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch, rozhodla o podpore pre 91 žiadateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Vyše 31.000 eur schválila pre 53 rodín či jednotlivcov, ktorí využijú pridelené financie najmä na rehabilitácie, zabezpečenie základných životných potrieb, zdravotné náklady či nevyhnutné opravy v domácnosti. Ďalší traja žiadatelia boli podporení nefinančne. Správna rada nadácie im pomohla prostredníctvom svojich sponzorov, ktorí im darovali chladničku či notebook,“ uviedla Jeleňová.
Okrem toho nadácia pridelila financie aj pre rodiny, ktoré postihla júlová veterná smršť či nedávna povodeň.
„Celkovo rozdelila takmer 21.000 eur 35 rodinám a jednotlivcom. Pomoc putovala konkrétne pre 15 žiadateľov z okresu Prešov, 11 žiadateľov z okresu Svidník a deväť žiadateľov z okresu Sabinov. Tí využijú financie najmä na opravu striech, plotov, domov a komínov,“ doplnila Jeleňová.
Jednotlivci a rodiny v Prešovskom kraji, ktoré zápasia s existenciálnymi ťažkosťami, môžu podľa Jeleňovej Nadáciu PSK pre podporu rodiny o finančnú či nefinančnú pomoc žiadať počas celého roka. Potrebné dokumenty na podanie žiadosti nájdu na jej webovom sídle, kde sú k dispozícii aj kontakty, na ktoré sa môžu obrátiť v prípade potreby bližších informácií.
