Nadácia Prešovského kraja pomôže po požiari vo Veľkom Šariši

Prešov 26. marca (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny pomáha po požiari vo Veľkom Šariši. Samospráve schválila finančné prostriedky vo výške 5000 eur, ktoré budú použité na zabezpečenie nového bývania po požiari z 19. marca, ktorý si vyžiadal päť ľudských životov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako uviedla, keďže mesto nie je prihlásené k memorandu a do krízového fondu nadácie, ktorý poskytuje finančnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach, ako sú požiare, povodne či zemetrasenie, schválené mu boli financie z bežného účtu nadácie. Samospráve pomôžu vykryť náklady spojené so zabezpečením bývania pre požiarom zasiahnuté rodiny.



„Najdôležitejšia je naša rýchla a adresná pomoc, pretože rodiny zasiahnuté mimoriadnou situáciou potrebujú ďalej fungovať. Krajská nadácia už šiesty rok potvrdzuje, že je tu pre núdznych, pre ľudí v kríze a pre všetkých, ktorí sa ocitli v náročnej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Jednak im pomáhame vecnými darmi, cez nadačné peniaze, kde sú pre nás veľkou oporou aj naši donori a sponzori, ale aj prostredníctvom financií z krízového fondu,“ vyjadril sa po stredajšom zasadnutí Správnej rady nadácie PSK jeho predseda Milan Majerský.



Súčasťou Nadačného fondu nadácie PSK sa mestá a obce stávajú po podpise memoranda, vstup do ktorého je dobrovoľný a podmienený vložením finančného vkladu, pričom ide o čiastku 0,10 eura na občana. Zo strany zapojenej samosprávy je potrebné ju uhrádzať každoročne. Je to podmienka, aby mestu a obci finančná pomoc z fondu mohla byť vyplatená.



O príspevkoch vyplácaných z fondu konkrétne rozhoduje Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny. Na jednu osobu ide o sumu vo výške 700 až 750 eur. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej samosprávy za príslušný kalendárny rok pritom môže dosiahnuť desaťnásobok ročného vkladu obce. Fond je otvorený všetkým miestnym samosprávam na území PSK, pričom aktuálne je v ňom zastúpených 147 obcí z celkového počtu 665.



Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla od roku 2019 doteraz už viac ako 1200 žiadateľom o pomoc a okrem vecných darov, ako sú chladničky, notebooky, sušičky, školské pomôcky či potraviny, im prerozdelila takmer 870.000 eur.