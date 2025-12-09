< sekcia Regióny
Nadácia Prešovského kraja posiela ľuďom v núdzi vianočnú pomoc
Vianočná finančná podpora nadácie PSK v podobe 49.600 eur a vecných darov sa prerozdelila medzi celkovo 69 žiadateľov.
Autor TASR
Prešov 9. decembra (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny podáva pomocnú ruku núdznym jednotlivcom a rodinám aj pred Vianocami. Tentoraz pomáha takmer 70 žiadateľom, medzi ktorých rozdelila jednak finančnú pomoc vo výške približne 50.000 eur, ako aj nefinančnú pomoc v podobe chladničiek či notebooku. Krajská nadácia podporila ľudí v núdzi v tomto roku siedmykrát. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Tento rok sme cez našu nadáciu, jej nadačný alebo krízový fond pomáhali naozaj intenzívne. A to jednak našim žiadateľom, ktorí potrebujú financie na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, liečbu, ale aj na zabezpečenie základných životných potrieb a opravu svojich domov, ale pomáhali sme aj v krízových situáciách po živelných pohromách, ako boli povodne, veterná smršť, ktorá sa naším krajom prehnala toto leto, alebo požiare domov vo Veľkom Šariši a Svinej. Už tradične sme rozdelili nemalú finančnú pomoc aj teraz pred Vianocami. Veríme, že ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej situácii prinesieme aspoň trochu svetla a nádeje, ktorú tak veľmi potrebujú,“ uviedol po pondelňajšom (8. 12.) zasadnutí Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny predseda PSK Milan Majerský.
Vianočná finančná podpora nadácie PSK v podobe 49.600 eur a vecných darov sa prerozdelila medzi celkovo 69 žiadateľov. „Naši žiadatelia tieto peniažky znovu najčastejšie využijú na rehabilitácie pre deti, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú a na rôzne diabetické a zdravotnícke pomôcky, ako sú elektrický vozík a polohovateľný kočiar, ako i na rôzne terapie. Vo viacerých prípadoch pomôžu pri opravách strechy a rekonštrukciách domov a bytov či so zabezpečením liekov, potravín a oblečenia pre deti,“ doplnil správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman.
Krajská nadácia v roku 2025 prerozdelila medzi núdznych a žiadateľov, ktorých zasiahla živelná pohroma, až takmer 198.000 eur, z toho vyše 49.000 eur z fondu určeného na riešenie krízových situácií. Finančná aj nefinančná pomoc sa pritom dotkla takmer 380 žiadateľov. Celkovo od svojho založenia v roku 2019 však pomohla už vyše 1320 žiadateľom a medzi tých prerozdelila okrem vecných darov približne jeden milión eur.
Jednotlivci a rodiny v Prešovskom kraji, ktoré zápasia s existenciálnymi ťažkosťami, môžu Nadáciu PSK pre podporu rodiny o finančnú či nefinančnú pomoc žiadať počas celého roka. Potrebné dokumenty k podaniu žiadosti nájdu na jej webovom sídle, kde sú k dispozícii aj kontakty.
