Nadácia Prešovského kraja pre podporu rodiny pomohla 66 žiadateľom

Prešov 12. marca (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny poskytla ďalšiu finančnú aj nefinančnú pomoc ľuďom, ktorí sú v hmotnej, existenciálnej či sociálnej núdzi. Tentoraz pomohla 66 žiadateľom, z toho 62 finančne a štyrom nefinančne. Na svojom ostatnom zasadnutí 10. marca núdznym prerozdelila celkovo 38.300 eur a poskytla im tiež nefinančnú pomoc v podobe chladničky, notebooku a sušičky. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Naša Nadácia PSK pre podporu rodiny je vždy nablízku ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Pomáhame im naozaj intenzívne, adresne, rýchlo a pravidelne už šesť rokov. Každá jedna z doteraz 1200 podporených žiadostí znamená podporu dobrej veci a konkrétneho príbehu a rodiny, ktorá bojuje s náročným osudom. Za toto obdobie sme im aj vďaka našim sponzorom a donorom rozdelili už 860.000 eur a poskytli im tiež notebooky, chladničky, šatstvo, potraviny a ďalšie vecné dary," uviedol predseda PSK a zároveň predseda Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny Milan Majerský.



Aktuálna podpora krajskej nadácie sa zacielila na 11 z 13 okresov regiónu. Najviac podporených žiadostí je pritom z okresu Prešov, a to 23, z toho dvaja žiadatelia boli podporení vecným darom - chladničkou. Z okresu Poprad sa pomoci dočkalo deväť núdznych rodín a jednotlivcov, z ktorých jednému bola schválená nefinančná pomoc, konkrétne notebook.



"Nadácia PSK pre podporu rodiny odobrila tiež po šesť žiadostí z okresov Kežmarok i Humenné, päť z okresu Snina, po štyri z okresov Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou a po tri z okresov Bardejov a Sabinov. Podporili sa aj dvaja žiadatelia o pomoc z okresu Levoča, z toho jeden nefinančne. Medzi podporenými žiadosťami sa ocitla aj jedna z okresu Svidník," povedala Jeleňová.



V rámci finančnej podpory sa rodinám a jednotlivcom odobrila pomoc od 200 do 2000 eur. Žiadatelia tieto financie najčastejšie použijú na zabezpečenie rehabilitačných pobytov, terapií, zdravotníckych pomôcok, ale tiež liekov, potravín, výbavy pre dieťa, na úhradu nájmu a dlhov či na vybudovanie bezbariérového vstupu i plošiny do svojich príbytkov.



Nadácia prijíma žiadosti o pomoc počas celého roka. Žiadatelia nájdu potrebné dokumenty k podaniu žiadosti na jej webovom sídle.



"Pomôcť núdznym môže aj široká verejnosť, a to darovaním svojich dvoch percent zo zaplatených daní. Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent nájdu záujemcovia taktiež na webe organizácie, pričom tlačivo môžu vypísať do konca apríla. Poukázané financie nadácia následne rozdelí na svojej ďalšej správnej rade rodinám v zložitej situácii," dodala Jeleňová.