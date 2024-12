Nadácia Prešovského kraja pred Vianocami prerozdelila 36.000 eur

Prešov 10. decembra (TASR) - K núdznym v Prešovskom kraji putuje aj tesne pred Vianocami nadačná pomoc. Adresovaná je celkovo 50 žiadateľom Nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny. V prípade dvoch žiadateľov ide o nefinančnú pomoc. Ďalších 48 žiadateľov nadácia podporila finančne a medzi tých prerozdelila viac ako 36.000 eur. Nadačné peniaze rodiny a jednotlivci najčastejšie použijú na zabezpečenie základných životných potrieb, rehabilitácií či terapií. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V roku 2024 pomáhame cez našu nadáciu už siedmykrát, pričom celková finančná pomoc za tento rok presiahla sumu 300.000 eur. Vo februári ešte dobiehala podpora právnickým subjektom po zemetrasení, neskôr v lete to bola pomoc pri povodniach, ale gro celej tohtoročnej podpory našej nadácie je už štandardne sústredené na ľudí a rodiny, ktoré sú v hmotnej či zdravotnej núdzi. Vzhľadom na množstvo žiadostí, ktoré do našej nadácie pravidelne prichádzajú, ich naozaj nie je málo. Najviac pritom podporujeme rodiny s deťmi, ktoré potrebujú pravidelne rehabilitovať, ako aj rodiny, ktoré majú problém zabezpečiť si potraviny, lieky, zdravotné pomôcky, či si zaplatiť nájom," priblížil predseda PSK Milan Majerský. Ako povedal, urgentná a adresná pomoc je možná aj vďaka sponzorom a donorom, ktorým poďakoval.



Výška schválených príspevkov žiadateľom je v rozmedzí od 200 do 1500 eur. Avizovaná nefinančná pomoc v podobe sušičky sa konkrétne nasmerovala k dvom jednotlivcom, respektíve rodinám, ktoré sú z okresov Levoča a Poprad.



Nadácia PSK na podporu rodiny pomohla za takmer šesť rokov svojho fungovania aj s aktuálnou pomocou z pondelka (9. 12.) už takmer 1100 žiadateľom v regiónoch PSK. Prerozdelila im vyše 820.000 eur.