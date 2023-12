Nadácia Prešovského kraja rozdelila núdznym takmer 30.000 eur

Prešov 17. decembra (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila na svojom ostatnom zasadnutí 61 žiadateľom sumu 29.700 eur. Ide o jednotlivcov a rodiny, ktorí sa ocitli v hmotnej či zdravotnej núdzi. Peniaze využijú napríklad na rehabilitačné pobyty či zabezpečenie základných životných potrieb. V piatich prípadoch však pomohla aj formou nefinančného daru. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Stáva sa naším pravidlom, že zasadáme aj pred sviatkami, aby sme priniesli trochu pomyselnej vianočnej radosti tiež tým v Prešovskom kraji, ktorí zápasia so zdravotnými alebo existenciálnymi problémami. Prispievame im či už na zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, ale aj na zaplatenie cestovného, nájomného alebo nákladov za liečenie, na zabezpečenie stavebného materiálu, paliva na zimu, oblečenia aj potravín," povedal predseda PSK a zároveň predseda Správnej rady nadácie PSK pre podporu rodiny Milan Majerský.



Ako doplnil, aktuálne pomohli piatim žiadateľom i nefinančným darom, konkrétne im darovali automatické práčky. Finančná pomoc nadácie jednotlivým žiadateľom bola v rozpätí od 200 do 2000 eur.



"V aktuálnom roku poskytla nadácia PSK finančnú pomoc už viackrát, pričom pomohla aj po októbrovom zemetrasení. Už niekoľko dní po živelnej pohrome prerozdelila medzi stovku žiadateľov z okresov, kde zanechala významné škody na majetku, vyše 136.500 eur," povedala Jeleňová.



Spolu so spomenutou pomocou a za vyše štyri roky svojho fungovania nadácia podľa Jeleňovej podporila celkovo už viac ako 800 žiadateľov a prerozdelila im viac ako 495.000 eur.



Žiadosti o pomoc nadácia prijíma celoročne a od žiadateľov z celého kraja. Informácie nájdu na jej webovom sídle nadacia-psk.sk. Nadácia je podľa Jeleňovej otvorená pre donorov a sponzorov a taktiež má naďalej otvorený účet pre prijímanie príspevkov od verejnosti v súvislosti s pomocou po zemetrasení. Práve na tento účel pribudne do rozpočtu nadácie ďalších 150.000 eur, ktoré schválili na poslednom decembrovom rokovaní poslanci krajského parlamentu.