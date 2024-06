Nadácia Prešovského kraja rozdelila núdznym ďalších 27.000 eur

Prešov 7. júna (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny podporila ďalšie rodiny a jednotlivcov v hmotnej či zdravotnej núdzi. Medzi 72 žiadateľov najnovšie prerozdelila finančnú pomoc vo výške 26.860 eur a tiež vecné dary ako chladničku, notebooky či mechanický vozík. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Žiadostí o pomoc je veľa a zo všetkých kútov kraja a nadácia PSK sa snaží na tieto žiadosti promptne zareagovať a aspoň troškou zmierniť náročnú životnú situáciu ľudí, ktorí žijú v našich regiónoch. Začiatkom roka to bola významná finančná pomoc vo výške 150.000 eur pre právnické subjekty zasiahnuté minuloročným zemetrasením, neskôr sme prerozdelili medzi 90 žiadateľov vyše 36.000 eur. V apríli sme rýchlo zareagovali na pomoc mestu Stropkov a obci Výborná po požiari a rozdelili im 9500 eur. Máme rodiny, ktoré nás žiadajú o pomoc pravidelne, pretože potrebujú pre svoje deti zabezpečiť rehabilitačné pobyty, ktoré naše zdravotné poisťovne nepreplácajú. Práve týchto žiadostí je najviac, preto sme radi, že im v tomto ťažkom zápase vieme byť oporou," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Krajská nadácia aktuálne prerozdelila najväčšiu finančnú či materiálnu pomoc medzi žiadateľov z okresu Prešov, ktorých je 18. Osem žiadateľov podporila z okresu Humenné, po sedem z okresov Bardejov a Poprad a po šesť rodín a jednotlivcov z okresov Levoča, Snina a Vranov nad Topľou. Podporené boli aj po štyri rodiny z okresov Kežmarok a Sabinov, ako aj po tri rodiny z okresov Svidník a Stará Ľubovňa.



"Finančná pomoc v rozpätí od 200 do 800 eur je určená 68 žiadateľom. Nadačné peniaze im pomôžu so zaplatením nájomného, opravou striech, zabezpečením zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôcok, taktiež s kúpou potravín, oblečenia, ale aj tuhého paliva. Materiálna pomoc v podobe chladničky, mechanického vozíka a dvoch notebookov smerovala ku štyrom žiadateľom, ktorí sú z okresov Bardejov, Poprad a Sabinov," priblížila Jeleňová.



Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla tento rok celkovo štyrikrát, a to celkovým finančným objemom viac ako 225.000 eur. Za vyše päť rokov svojho fungovania pomohla aj s aktuálnou pomocou už približne 970 žiadateľom, pričom finančná pomoc presiahla hranicu 750-tisíc eur.