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Nadácia prispeje na výstavbu útulku pre ľudí bez domova 150.000 eur
Súčasná budova pochádza zo 70. rokov minulého storočia a charita v nej poskytuje služby ľuďom bez domova od roku 1997.
Autor TASR
Prešov 27. novembra (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny prispeje Gréckokatolíckej charite Prešov sumou 150.000 eur na výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom. Darovaciu zmluvu podpísali v piatok v Dome svätého Jána Milostivého, ktorý má nový útulok s kapacitou 80 miest nahradiť. Charita použije dar na pokrytie časti povinnej spoluúčasti na projekte. Tá predstavuje 356.800 eur.
Celkové náklady na projekt dosahujú podľa riaditeľa charity Petra Valičeka približne 4,46 milióna eur. Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že takmer štyri milióny eur majú na výstavbu smerovať z eurofondov v rámci integrovanej územnej investície, takzvaných župných eurofondov. Poukázal aj na situáciu ľudí, ktorým má útulok slúžiť. „Majú prázdne vrecká, majú prázdne ruky a naozaj nemajú ani tie pomyselné kľúče od príbytku, kde by mohli prežiť aj tieto chladné noci, a práve preto sme využili finančné prostriedky z Nadácie PSK pre podporu rodiny ako finančnú spoluúčasť pri čerpaní eurofondov,“ povedal Majerský.
Ministerstvo práce podľa Valičeka koncom októbra oznámilo charite, že finančné prostriedky na výstavbu schválilo. Vo štvrtok (26. 11.) ju požiadalo o zaslanie podkladov na podpis zmluvy. Po jej podpise má dokumentáciu z verejného obstarávania skontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie. Ak bude dokumentácia v poriadku, charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027.
„Je to dlhoročná záležitosť. My sme výstavbu útulku plánovali už asi, môžem povedať, možno aj desať - 15 rokov dozadu. Vyzerá to tak, že sa tá naša túžba, predstava napĺňa,“ povedal Valiček s tým, že stavba by mala trvať do 24 mesiacov.
Nová bezbariérová budova bude mať dve nadzemné podlažia. Pre mužov a ženy v nej bude k dispozícii 19 štvorposteľových a dve dvojposteľové izby. Súčasťou zariadenia bude kuchyňa s kapacitou 300 jedál denne, jedáleň, práčovňa, kaplnka svätého Jána Milostivého aj priestory na individuálnu a skupinovú sociálnu rehabilitáciu.
Správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman poukázal na rastúci počet ľudí bez domova v krajskom meste i na stav súčasnej budovy. „Myslím si, že v takom veľkom meste, ako je krajské mesto Prešov, útulok je nutný,“ povedal Guman a doplnil, že príspevok nadácie je účelovo viazaný a charita ho môže použiť na náklady súvisiace s výstavbou.
Súčasná budova pochádza zo 70. rokov minulého storočia a charita v nej poskytuje služby ľuďom bez domova od roku 1997. Po presťahovaní klientov a zamestnancov do nového útulku by ju chcela využiť aj na poskytovanie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti ľuďom po prepustení z nemocnice. Podľa Valičeka zvažuje aj možnosť zriadiť v nej ambulancie všeobecného lekára, psychiatra a zubára, ktorí by boli klientom k dispozícii aspoň niekoľko hodín týždenne.
Celkové náklady na projekt dosahujú podľa riaditeľa charity Petra Valičeka približne 4,46 milióna eur. Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že takmer štyri milióny eur majú na výstavbu smerovať z eurofondov v rámci integrovanej územnej investície, takzvaných župných eurofondov. Poukázal aj na situáciu ľudí, ktorým má útulok slúžiť. „Majú prázdne vrecká, majú prázdne ruky a naozaj nemajú ani tie pomyselné kľúče od príbytku, kde by mohli prežiť aj tieto chladné noci, a práve preto sme využili finančné prostriedky z Nadácie PSK pre podporu rodiny ako finančnú spoluúčasť pri čerpaní eurofondov,“ povedal Majerský.
Ministerstvo práce podľa Valičeka koncom októbra oznámilo charite, že finančné prostriedky na výstavbu schválilo. Vo štvrtok (26. 11.) ju požiadalo o zaslanie podkladov na podpis zmluvy. Po jej podpise má dokumentáciu z verejného obstarávania skontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie. Ak bude dokumentácia v poriadku, charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027.
„Je to dlhoročná záležitosť. My sme výstavbu útulku plánovali už asi, môžem povedať, možno aj desať - 15 rokov dozadu. Vyzerá to tak, že sa tá naša túžba, predstava napĺňa,“ povedal Valiček s tým, že stavba by mala trvať do 24 mesiacov.
Nová bezbariérová budova bude mať dve nadzemné podlažia. Pre mužov a ženy v nej bude k dispozícii 19 štvorposteľových a dve dvojposteľové izby. Súčasťou zariadenia bude kuchyňa s kapacitou 300 jedál denne, jedáleň, práčovňa, kaplnka svätého Jána Milostivého aj priestory na individuálnu a skupinovú sociálnu rehabilitáciu.
Správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman poukázal na rastúci počet ľudí bez domova v krajskom meste i na stav súčasnej budovy. „Myslím si, že v takom veľkom meste, ako je krajské mesto Prešov, útulok je nutný,“ povedal Guman a doplnil, že príspevok nadácie je účelovo viazaný a charita ho môže použiť na náklady súvisiace s výstavbou.
Súčasná budova pochádza zo 70. rokov minulého storočia a charita v nej poskytuje služby ľuďom bez domova od roku 1997. Po presťahovaní klientov a zamestnancov do nového útulku by ju chcela využiť aj na poskytovanie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti ľuďom po prepustení z nemocnice. Podľa Valičeka zvažuje aj možnosť zriadiť v nej ambulancie všeobecného lekára, psychiatra a zubára, ktorí by boli klientom k dispozícii aspoň niekoľko hodín týždenne.