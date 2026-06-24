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Nadácia Prešovského kraja prerozdelila viac ako 21.000 eur
Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja.
Autor TASR
Prešov 24. júna (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny na tohtotýždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej či sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich 21.420 eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„V našom kraji žije mnoho ľudí s mimoriadne náročným osudom, ktorí denne zvádzajú ťažké životné zápasy. Vďaka našim sponzorom a donorom sme pre nich dlhodobou oporou. Pomáhame nielen finančne, ale aj prakticky - vecnými darmi, ako sú práčky, chladničky alebo elektronika na štúdium. V tomto roku sme takto pomohli už vo viac ako 130 prípadoch a núdznym rozdelili takmer 55.000 eur,“ uviedol predseda PSK a Správnej rady nadácie Milan Majerský.
Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Najviac odobrených žiadostí pritom eviduje okres Prešov, a to 13, z toho v jednom prípade ide o vecný dar - chladničku. Sedem podporených žiadateľov je z okresov Humenné a Kežmarok.
Päť rodín sa dočkalo pomoci v okrese Bardejov, z toho jednej bola schválená nefinančná pomoc v podobe notebooku a štyri rodiny sú z okresu Levoča. Traja podporení žiadatelia sú z okresu Poprad, dvaja zo Sabinova a nadácia tiež vyhovela po jednej žiadosti z okresov Snina, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.
Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov i zdravotníckych pomôcok. Mnohým žiadateľom tiež pomôžu pokryť základné životné náklady či zlepšiť podmienky na bývanie.
Nadácia PSK pre podporu rodiny počas svojho pôsobenia od roku 2019 podporila viac ako 1440 žiadateľov a v regióne prerozdelila sumu presahujúcu 1,05 milióna eur. Obyvatelia Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii, môžu nadáciu požiadať o finančnú alebo materiálnu pomoc kedykoľvek počas roka. Všetky potrebné informácie a formuláre sú dostupné na oficiálnej webovej stránke nadácie.
„V našom kraji žije mnoho ľudí s mimoriadne náročným osudom, ktorí denne zvádzajú ťažké životné zápasy. Vďaka našim sponzorom a donorom sme pre nich dlhodobou oporou. Pomáhame nielen finančne, ale aj prakticky - vecnými darmi, ako sú práčky, chladničky alebo elektronika na štúdium. V tomto roku sme takto pomohli už vo viac ako 130 prípadoch a núdznym rozdelili takmer 55.000 eur,“ uviedol predseda PSK a Správnej rady nadácie Milan Majerský.
Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Najviac odobrených žiadostí pritom eviduje okres Prešov, a to 13, z toho v jednom prípade ide o vecný dar - chladničku. Sedem podporených žiadateľov je z okresov Humenné a Kežmarok.
Päť rodín sa dočkalo pomoci v okrese Bardejov, z toho jednej bola schválená nefinančná pomoc v podobe notebooku a štyri rodiny sú z okresu Levoča. Traja podporení žiadatelia sú z okresu Poprad, dvaja zo Sabinova a nadácia tiež vyhovela po jednej žiadosti z okresov Snina, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.
Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov i zdravotníckych pomôcok. Mnohým žiadateľom tiež pomôžu pokryť základné životné náklady či zlepšiť podmienky na bývanie.
Nadácia PSK pre podporu rodiny počas svojho pôsobenia od roku 2019 podporila viac ako 1440 žiadateľov a v regióne prerozdelila sumu presahujúcu 1,05 milióna eur. Obyvatelia Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii, môžu nadáciu požiadať o finančnú alebo materiálnu pomoc kedykoľvek počas roka. Všetky potrebné informácie a formuláre sú dostupné na oficiálnej webovej stránke nadácie.