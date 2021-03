Nadácia Prešovského kraja zriadi fond na riešenie krízových situácií

Prešov 3. marca (TASR) - Správna rada Nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny na svojom ostatnom zasadnutí prerozdelila finančné prostriedky štyrom rodinám v núdzi. Súčasťou zasadnutia bol aj návrh zriadenia Nadačného fondu na riešenie krízových situácií v kraji. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Správna rada zasadala prvý raz v tomto roku formou per rollam, ktorú si vynútila aktuálne situácia spojená s pandémiou nového koronavírusu. Hlasovanie členov rady prebiehalo prostredníctvom online formulára. Nadácia rozdelila medzi štyroch žiadateľov spolu 3400 eur.



Sumou 1000 eur prispela žiadateľke z Kežmarku, ktorá požiadala o finančnú pomoc po požiari svojho bytu. Podobná situácia nastala aj v rodine z Gregoroviec v okrese Prešov, ktorá sa obrátila na nadáciu so žiadosťou o pomoc po výbuchu plynu v rodinnom dome. Ten ostal po nešťastí značne poškodený. Nadácia tejto rodine pomohla rovnako sumou 1000 eur. Ďalšie dve žiadosti o finančnú pomoc sa týkali žiadateľov so zdravotnými ťažkosťami. Rodinám z Bardejova a Prešova nadácia prerozdelila zhodne po 700 eur.



"Dúfam, že peňažná výpomoc týmto rodinám pomôže aspoň trochu zmierniť neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli. Dve z nich takmer prišli o strechu nad hlavou, ostatné sa boria s naozaj ťažkými zdravotnými problémami. Žiadostí prišlo do nadácie viac, avšak žiadatelia, ktorí sa na nás obrátili s prosbou o pomoc, sa nemusia báť, budeme ich posudzovať na ďalšom zasadnutí správnej rady. Aktuálna situácia spojená s pandémiou koronavírusu a prísne protipandemické opatrenia nás aktuálne trochu brzdia v overovaní žiadostí," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ostatné zasadnutie správnej rady nadácie sa konalo aj z dôvodu schválenia návrhu na zriadenie nadačného fondu, ktorý vzišiel z posledného zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny bude zriadený na riešenie krízových situácií v Prešovskom kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy. Fond bude určený výlučne na pomoc fyzickým osobám, rodinám a bude mať zriadený samostatný účet.



Nadácia na podporu rodiny vznikla v marci 2019. Za dva roky svojho pôsobenia rozdelila núdznym rodinám aj s poslednou pomocou už viac ako 151.000 eur. Žiadatelia o pomoc sa môžu na nadáciu obrátiť počas celého roka. Všetky potrebné informácie nájdu na webstránke www.nadacia-psk.sk.