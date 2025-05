Nadácia rozdelila granty v programe Mladí nitrianski filantropi

Nitra 28. mája (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) v spolupráci so svojimi partnermi podporila 13 projektov v grantovom programe Mladí nitrianski filantropi 2025 celkovou sumou 5847 eur. Ako informovala, slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční 30. mája v budove bývalého kina Palace v Nitre.



Cieľom programu je podporiť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. Zároveň ich motivuje k dobrovoľníctvu a filantropii. Súčasťou programu je aj vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné.



Do grantovej výzvy sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku od 13 do 20 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl. „Je to skvelý pocit stretávať sa s mladými ľuďmi, ktorí sú kreatívni, plní energie a záujmu o zmenu svojho okolia k lepšiemu. Práve náš grantový program Mladí nitrianski filantropi umožňuje, aby sme ich mohli každý rok objavovať a vzdelávať. Pridaná hodnota programu je v tom, že sa mládežníci naučia pripravovať projekty a zároveň si vyskúšajú realizáciu svojich nápadov v praxi,“ skonštatovala správkyňa NKN Ľubica Lachká.