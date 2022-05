Nadácia VSE rozdelí z dvoch grantových výziev 80.000 eur

Košice 16. mája (TASR) - Nadácia VSE podporí východné Slovensko sumou 80.000 eur, peniaze si prerozdelia organizácie v rámci dvoch grantových programov. Určené sú na pomoc v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ako aj na dobrovoľnícke aktivity zamestnancov skupiny Východoslovenská energetika (VSE) Holding. TASR o tom z úseku komunikácie spoločnosti informovala Katarína Šulíková.



Do grantového programu zameraného na rozvoj psychického a fyzického zdravia a na riešenie otázok vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19, sa zapojilo 78 žiadateľov. Z toho podporili 19 projektov v celkovej sume 50.000 eur. "Pomôžeme skvalitniť psychologické poradenstvo pre deti, otvoriť letnú tvorivú dielňu pre mladých ľudí s poruchou autistického spektra, či podporiť aktivity zariadenia pre seniorov," spresnila správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová.



Cieľom ďalšej výzvy bolo podporiť aktívnu dobrovoľnícku účasť zamestnancov skupiny VSE Holding v regióne. Do programu s názvom Companius - Pomáhame spoločne sa prihlásilo 42 projektov, pričom si sumu 30.000 eur prerozdelí 18 z nich. "Naši kolegovia opäť pomôžu zveľadiť priestory základných a materských škôl, ktoré navštevujú ich deti. Podporia projekty, ktoré sa realizujú v ich obciach, a ďalšie v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnej oblasti," dodala Danihelová s tým, že uvedený program má dlhoročnú tradíciu.



Projekty z oboch grantov majú byť zrealizované do októbra tohto roka.



Nadácia VSE v uplynulom období prispela sumou 25.000 eur spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, a to na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Ide o prvú časť záväzku, ktorý vo februári prezentovala Nadácia VSE spoločne s Nadáciou ZSE. Obe sa zaviazali darovať spolu 100.000 eur na podporu humanitárnej pomoci na slovensko-ukrajinských hraniciach.