Nadácia VSE rozdelila v prvej grantovej výzve viac ako 100.000 eur

Košice 17. februára (TASR) – Celkovo 104.539 eur rozdelila medzi 23 projektov Nadácia VSE v rámci svojho prvého grantového programu s názvom Podpora malých inovácií. Projekty majú na východnom Slovensku prispieť k zlepšeniu a modernizácii v rôznych oblastiach. Za Východoslovenskú energetiku (VSE) Holding o tom TASR informovala Katarína Šulíková.



Vybrané projekty sa týkajú zlepšenia podpory vedy a vzdelávania, umenia, kultúry či oblasti ochrany životného prostredia. Niektoré z nich prepájajú aj zvyšovanie povedomia o dôležitosti energetickej efektívnosti spotrebičov a čerpania zdrojov so vzdelávaním rôznych vekových kategórií.



Medzi podporenými projektmi sú napríklad projekt Základnej školy (ZŠ) s materskou školu v Spišskom Bystrom s názvom Školský včelín s apidomčekom, Virtuálna učebňa dejín z dielne Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku či projekt Digitálna Rožňavská Kalvária z Centra obnovy pamiatok Rožňava. Okrem iných uspelo aj občianske združenie (OZ) Bezpečný prístav s projektom Mapa bezpečia mesta Košice či OZ Barlička, ktoré chce inováciami zlepšiť život seniorov. Rodičovské združenie pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove získalo grant na projekt zameraný na PCB a ťažké kovy v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie.



Hodnotiaca komisia sa pri výbere projektov zamerala najmä na ich originalitu, relevantnosť, inovatívnosť a udržateľnosť. „Projekty, ktoré sme sa rozhodli podporiť, sú inovatívne rôznorodé. Každý projekt je jedinečný a prepája zvolenú oblasť podpory s moderným prvkom, systémom, technologickým riešením či myšlienkou. Verím, že tieto projekty skvalitnia dané oblasti a koniec koncov aj spoločnosť ako takú,“ uviedla správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová.



Výzva bola otvorená od polovice vlaňajšieho októbra do polovice decembra, a to najmä pre občianske združenia, neziskové organizácie či samosprávy. Jej cieľom bolo prispieť k zlepšeniu života rôznych komunít skrz realizáciu menších inovatívnych projektov s možnosťou žiadať maximálne 5000 eur na jeden projekt. Vybrané projekty musia byť zrealizované do konca októbra.