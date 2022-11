Nadácia VSE vyhlásila grant na zlepšenie životného prostredia

Košice 5. novembra (TASR) - Nadácia VSE vyhlásila grantový program Za zdravý a čistý kraj. Jeho poslaním je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Celková suma alokácie grantu je 40.000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 4000 eur. TASR o tom informovala správkyňa nadácie Andrea Danihelová.



"Podporíme projekty zamerané na viditeľné zlepšenie životného prostredia v mestách, obciach, ako aj v prírode. Téma ochrany prírody, rastlín, živočíchov, vodných tokov a podobne je veľmi široká, preto aj grantová výzva je otvorená viacerým možnostiam riešenia súčasnej situácie," povedala s tým, že hľadajú projekty, ktoré prinesú konkrétne riešenia a zmeny pretrvávajúce do budúcna.



Grantový program je určený predovšetkým mimovládnym organizáciám, školám, samosprávam, ale aj štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Hlavnou podmienkou je, že projekty musia byť realizované v regióne východného Slovenska a budú slúžiť na podporu verejnoprospešného účelu.



Uzávierka na doručenie žiadostí je 6. januára 2023. Projekty by mali byť zrealizované od apríla do konca októbra. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke nadácie.