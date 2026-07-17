< sekcia Regióny
Nadácia Žilinského kraja rozdelila rodinám v núdzi viac ako 400000 eur
Od svojho vzniku nadácia podporuje jednotlivcov aj rodiny, ktoré sa nečakane ocitli v zložitej životnej situácií.
Autor TASR
Žilina 17. júla (TASR) - Nadácia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre podporu rodiny pomohla za osem rokov fungovania už 750 rodinám z celého kraja sumou presahujúcou 400.000 eur. Finančná pomoc smerovala ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách v dôsledku vážneho ochorenia, sociálnej núdze, straty blízkeho človeka, živelnej pohromy či iných nepredvídateľných udalostí. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Podľa správkyne nadácie Anny Verešovej je prekročenie hranice 400.000 eur potvrdením, že zriadiť Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny bolo v roku 2018 správnym rozhodnutím. „Každé euro, ktoré sa nám podarilo odovzdať, predstavuje konkrétnu pomoc konkrétnemu človeku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dôverujú a svojou podporou umožňujú pokračovať v našom poslaní pomáhať ľuďom prekonávať náročné životné obdobia,“ uviedla Verešová.
Od svojho vzniku nadácia podporuje jednotlivcov aj rodiny, ktoré sa nečakane ocitli v zložitej životnej situácií. Vďaka finančným darom, podpore ŽSK, poslancov krajského zastupiteľstva, partnerov i verejnosti dokáže pružne reagovať na prípady, keď je pomoc potrebná okamžite.
„Viac ako 400.000 eur rozdelených medzi 750 rodín predstavuje stovky príbehov, v ktorých sa podarilo priniesť nádej, úľavu a pocit, že na svoje problémy nie sú ľudia sami. Úprimne ďakujem všetkým darcom, partnerom a podporovateľom, ktorí svojou štedrosťou pomáhajú meniť životy rodín v našom kraji k lepšiemu,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Podľa správkyne nadácie Anny Verešovej je prekročenie hranice 400.000 eur potvrdením, že zriadiť Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny bolo v roku 2018 správnym rozhodnutím. „Každé euro, ktoré sa nám podarilo odovzdať, predstavuje konkrétnu pomoc konkrétnemu človeku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dôverujú a svojou podporou umožňujú pokračovať v našom poslaní pomáhať ľuďom prekonávať náročné životné obdobia,“ uviedla Verešová.
Od svojho vzniku nadácia podporuje jednotlivcov aj rodiny, ktoré sa nečakane ocitli v zložitej životnej situácií. Vďaka finančným darom, podpore ŽSK, poslancov krajského zastupiteľstva, partnerov i verejnosti dokáže pružne reagovať na prípady, keď je pomoc potrebná okamžite.
„Viac ako 400.000 eur rozdelených medzi 750 rodín predstavuje stovky príbehov, v ktorých sa podarilo priniesť nádej, úľavu a pocit, že na svoje problémy nie sú ľudia sami. Úprimne ďakujem všetkým darcom, partnerom a podporovateľom, ktorí svojou štedrosťou pomáhajú meniť životy rodín v našom kraji k lepšiemu,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.