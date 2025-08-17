< sekcia Regióny
Nadácia zisťuje, ako sa darí stromom z programu Sadíme budúcnosť
Grantový program funguje od jesene 2021 a za ten čas sa vďaka tisícom šikovných dobrovoľníkov vrátilo do krajiny takmer 7000 kusov drevín.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Tisíce mladých stromov po celom Slovensku absolvujú toto leto takpovediac zdravotnú prehliadku. V rámci programu Sadíme budúcnosť prebieha totiž monitoring doterajších podporených projektov, ktorý zisťuje, ako sa výsadby ujali a ako je o stromy postarané. TASR o tom informovala programová manažérka Sadíme budúcnosť z banskobystrickej Nadácie Ekopolis Martina Hromadová.
„Celkovo cez leto monitorujeme až 200 lokalít. Ide o projekty miestnych komunít zamerané na výsadbu funkčnej zelene v kultúrnej krajine. Našou snahou je v rámci terénnych návštev zhodnotiť stav drevín a okolia a v prípade nedostatkov doručiť odporúčania na nápravu ľuďom, ktorí sú za vysadené stromy zodpovední,“ priblížila Hromadová.
„Monitoring ukončíme v priebehu septembra, no na základe predbežných výsledkov môžeme konštatovať, že veľká väčšina dobrovoľníkov sa o svoje stromy stará zodpovedne. Aj preto sa celková úspešnosť výsadieb i fyzická kondícia vysadených drevín ukazujú ako priaznivé. A to všetko na pozadí neraz veľmi dramatických klimatických zmien, ktoré sa nás priamo dotýkajú, ako extrémne teploty, dlhotrvajúce suchá, intenzívne slnečné žiarenie,“ konštatoval koordinátor terénneho monitoringu výsadieb z Nadácie Ekopolis Milan Hronec. Jeho výsledky by mali prezentovať verejnosti koncom tohto roka.
Ako dodal, pre nich je to dôkaz, že i napriek týmto okolnostiam je možné vďaka osobnému nasadeniu a zodpovednej starostlivosti stromy nielen sadiť, ale ich aj vypestovať do dospelého veku. S podporou výsadieb budú pokračovať.
