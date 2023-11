Nadáciu mesta Prešov podporí nezisková organizácia sumou 20.000 eur

Prešov 18. novembra (TASR) - Nadáciu mesta Prešov podporí sumou 20.000 eur Nezisková organizácia Daniela J. Kratkeho, financie budú určené na individuálnu pomoc pre rozvoj talentu detí. Pôjde o prvú fázu spolupráce, o podpore spoločných projektov podpísali zástupcovia oboch organizácií memorandum. Informovala o tom riaditeľka neziskovej organizácie Miroslava Hančaková.



Prešovský primátor František Oľha uviedol, že nadácia mesta by bez súkromných donorov nevedela fungovať. "Mesto Prešov prostredníctvom dotácií môže podporovať rôzne organizácie, ktoré vykonávajú charitatívnu činnosť, ale podpora jednotlivcov je z rozpočtu mesta komplikovaná, priam nemožná. A práve na to slúži nadácia," konštatoval.



Správkyňa Nadácie mesta Prešov Jarmila Vokálová potvrdila, že žiadostí o podporu je veľa a financií málo. Spolupráca prispeje k podpore detí, ktorých rodičia na to nemajú finančné prostriedky.



"V rámci spoločného projektu Nadácie mesta Prešov a našej neziskovej organizácie sme v prvom kole alokovali 20.000 eur, Nadácia mesta Prešov prispeje desiatimi percentami," povedal Daniel J. Kratky, člen správnej rady neziskovej organizácie.