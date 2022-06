Nadačný fond Jaguar Land Rover spúšťa výzvu Naštartuj svoj kraj

Nitra 6. júna (TASR) – Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pod názvom Naštartuj svoj kraj. O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, rozvoj športu, podporu a ochranu zdravia, zachovanie kultúrnych hodnôt a ochranu životného prostredia. Celková výška grantových príspevkov sa oproti minulému roku zdvojnásobila, prerozdelených bude 20.000 eur, informovala Miroslava Remenárová, manažérka pre korporátne záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia. Mimovládne organizácie môžu o príspevok požiadať do konca júna.



Zamestnanecký grantový program spustila automobilka v roku 2018. Pôvodne bol určený pre mesto Nitra, s narastajúcim počtom zamestnancov sa však rozšíril na celý Nitriansky kraj, odkiaľ väčšina zamestnancov pochádza. Za necelé štyri roky od svojho založenia podporil už viac ako 40 mikroprojektov, pomáhal počas pandémie COVID-19 aj počas humanitárnej krízy na Ukrajine.



Podľa slov Remenárovej sa počet prihlášok z roka na rok zvyšuje. "Pri uchádzaní sa o grant je treba uviesť aj meno zamestnanca Jaguar Land Rover, ktorý danú organizáciu nominoval, vie o jej aktivitách a zapája sa do nich. Komisia vyberie víťazné projekty, ktoré na svoje uskutočnenie majú priestor do 15. októbra tohto roku," povedala Remenárová. Výška príspevku na jeden projekt sa pohybuje od 500 do 2000 eur.