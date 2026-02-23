< sekcia Regióny
Naďalej vyšetrujú hajlovanie z augustového útoku na aktivistu
K incidentu v Lučenci došlo vlani v auguste na Námestí republiky počas Lučeneckého hodovania.
Autor TASR
Lučenec 23. februára (TASR) - V súvislosti s incidentom z vlaňajšieho augusta, pri ktorom v Lučenci skupina mužov napadla aktivistu, polícia naďalej vedie vyšetrovanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. V rámci samotnej potýčky bola vec postúpená na Okresný úrad v Lučenci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K incidentu v Lučenci došlo vlani v auguste na Námestí republiky počas Lučeneckého hodovania. Pri jednom zo stolov sedela skupina mužov, ktorá mala podľa Martina Landla z Občianskej iniciatívy Lučenec na verejnom podujatí hajlovať. Keď ich aktivista upozornil na to, že takéto správanie je nevhodné, muži ho začali slovne napádať a vyhrážať sa mu.
Na miesto bola privolaná štátna aj mestská polícia. Polícia po incidente začala dve trestné stíhania. Stíhanie vo veci prečinu výtržníctva bolo ukončené uznesením o postúpení na prejednanie priestupku a vec bola postúpená na Okresný úrad v Lučenci.
„Vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd vykonáva vyšetrovanie vyšetrovateľ KR PZ v Banskej Bystrici. V prípade bolo do dnešného dňa vykonaných viacero procesných úkonov vrátane zhromažďovania dôkazových materiálov. Aj v súčasnosti prebiehajú výsluchy. V rámci vyšetrovania sú vypracovávané aj znalecké posudky. Trestnoprávna zodpovednosť voči konkrétnej osobe vzhľadom na aktuálnu dôkaznú situáciu doposiaľ nebola vyvodená a vyšetrovanie teda ukončené nebolo,“ priblížila Kováčiková.
Napadnutý aktivista po incidente kritizoval aj postup štátnych a mestských policajtov. Slovenské protifašistické hnutie tiež upozornilo, že jeden z príslušníkov mestskej polície sa mal po príchode na miesto incidentu privítať s agresívnym útočníkom úsmevom a podaním ruky.
„Zo strany kontroly neboli zistené u zasahujúcich policajtov žiadne porušenia. Naopak, zo zabezpečeného dôkazného materiálu, ako aj ďalších preverovaní bolo možné konštatovať, že hliadka polície na mieste postupovala profesionálne a v súlade so zákonom,“ skonštatovala Kováčiková s tým, že kontrolu postupu mestskej polície má v kompetencii samospráva.
Mesto Lučenec už koncom augusta avizovalo, že zásah mestských policajtov preverilo a prijalo interné opatrenia. „Mestský policajt prijal po príchode na miesto podanie ruky z dôvodu upokojenia situácie, pričom nemal v danej chvíli vedomosť, či ide o poškodenú, podozrivú, alebo nezainteresovanú osobu, a teda nešlo o prejav spolupatričnosti s akoukoľvek dotknutou osobou,“ uviedla radnica. Samospráva po udalosti incident na námestí odsúdila a vyjadrila plnú podporu všetkým, ktorí sa postavili proti prejavom fašizmu, extrémizmu a nenávisti.
