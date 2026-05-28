Naďalej vyšetrujú pád hojdačky na Horehroní, kde sa zranili tri osoby
K udalosti v Lome nad Rimavicou došlo 1. mája, keď sa zlomila drevená hranolová konštrukcia miestnej atrakcie známej ako najväčšia hojdačka na Horehroní.
Autor TASR
Lom nad Rimavicou 28. mája (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje pád štvormetrovej hojdačky v obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno, ku ktorému došlo začiatkom mája. Pri udalosti sa zranili tri osoby, v prípade zatiaľ nebolo vznesené obvinenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
„V súvislosti s týmto prípadom naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony smerujúce k objasneniu veci,“ skonštatovala Žabková. Polícia v prípade ešte začiatkom mája začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
K udalosti v Lome nad Rimavicou došlo 1. mája, keď sa zlomila drevená hranolová konštrukcia miestnej atrakcie známej ako najväčšia hojdačka na Horehroní. V čase nehody sa na hojdačke vysokej štyri metre nachádzali tri osoby.
Záchranári z miesta udalosti do zvolenskej nemocnice previezli 71-ročnú ženu a 51-ročného muža, obaja boli ošetrení na urgentnom príjme. Štyridsaťosemročnú ženu s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy transportovali leteckí záchranári do Banskej Bystrice. „Pacientka bola hospitalizovaná na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie a po troch dňoch bola prepustená do domácej starostlivosti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.
