Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Naďalej vyšetrujú pád hojdačky na Horehroní, kde sa zranili tri osoby

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

K udalosti v Lome nad Rimavicou došlo 1. mája, keď sa zlomila drevená hranolová konštrukcia miestnej atrakcie známej ako najväčšia hojdačka na Horehroní.

Autor TASR
Lom nad Rimavicou 28. mája (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje pád štvormetrovej hojdačky v obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno, ku ktorému došlo začiatkom mája. Pri udalosti sa zranili tri osoby, v prípade zatiaľ nebolo vznesené obvinenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

„V súvislosti s týmto prípadom naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony smerujúce k objasneniu veci,“ skonštatovala Žabková. Polícia v prípade ešte začiatkom mája začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

K udalosti v Lome nad Rimavicou došlo 1. mája, keď sa zlomila drevená hranolová konštrukcia miestnej atrakcie známej ako najväčšia hojdačka na Horehroní. V čase nehody sa na hojdačke vysokej štyri metre nachádzali tri osoby.

Záchranári z miesta udalosti do zvolenskej nemocnice previezli 71-ročnú ženu a 51-ročného muža, obaja boli ošetrení na urgentnom príjme. Štyridsaťosemročnú ženu s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy transportovali leteckí záchranári do Banskej Bystrice. „Pacientka bola hospitalizovaná na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie a po troch dňoch bola prepustená do domácej starostlivosti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov