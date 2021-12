Nadané deti sa môžu zapojiť do logickej olympiády

Prešov 3. decembra (TASR) - Nadané deti sa môžu zapojiť do desiateho ročníka Logickej olympiády – súťaže pre mimoriadne nadaných žiakov do 15 rokov, ktorí navštevujú základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku. V doterajších deviatich ročníkoch sa do súťaže zapojilo viac ako 20.000 školákov. TASR o tom informoval Ľuboš Lukáč z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove.



Do súťaže sa môžu zaregistrovať záujemcovia zo škôl a tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a nadaní žiaci začlenení do klasických tried základnej školy. K registrácii je potrebné vyplniť elektronický formulár, ktorý je zverejnený na webstránke www.logickaolympiada.sk.



Termín uzatvorenia registrácie žiakov do desiateho ročníka Logickej olympiády je 8. januára 2022. Súťaž sa začne školskými kolami v dvoch súťažných kategóriách – prvá je určená pre žiakov prvého až štvrtého ročníka ZŠ, druhá pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ. Školské kolá logickej olympiády sa uskutočnia na zaregistrovaných školách vo februári 2022.



"Samotná súťaž vyvrcholí po skončení školských kôl, a to celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády na PF PU v Prešove, ktoré bude prebiehať v dvoch častiach. Obsahom prvej časti bude riešenie jednotlivých úloh zameraných na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Po ukončení testovania pripravujú organizátori pre finalistov druhú časť súťaže, ktorá nahradí doterajšie workshopy pre nadaných žiakov. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa finálové kolo uskutoční online formou," uviedol Lukáč.



Súčasťou celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov bude aj podujatie Večer talentov, na ktorom sa v predvečer konania súťaže stretnú nadaní žiaci z celého Slovenska. Paralelne s olympiádou bude prebiehať odborný seminár Rozumieme nadaným pre učiteľov, rodičov žiakov, študentov vysokých škôl a laickú verejnosť.



Registráciu do súťaže vyhlásili Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity (PF PU) v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov.