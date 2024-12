Nadnárodný projekt má zmierniť riziká znečistenia rieky Bodrog plastmi

Beša 1. decembra (TASR) - Vytvorenie systému varovania pred povodňami, umiestnenie zberačov odpadu pozdĺž úsekov riek Bodrog a Latorica, či zakúpenie člnov na čistenie riek budú výstupom maďarsko-slovenského projektu, do ktorého je zapojená i obec Beša v okrese Michalovce. TASR o tom za obec informoval Gabriel Kiss zo spoločnosti Central European Development Solutions.



Ako povedal, projekt GoBodrog je iniciatívou zdola, zameranou na zlepšenie kvality protipovodňovej ochrany v záplavovom území Bodrogu. "'Plastové povodne' sa stali na Bodrogu pravidelným javom, pričom rieka nesie viac ako 500 plastových fliaš za minútu. Z dlhodobého hľadiska je to environmentálne škodlivé, podobne ako ropné škvrny v mori, pretože plast narúša environmentálnu rovnováhu a má nezvratné účinky na ekosystém," uviedol Kiss.



"Vďaka desaťročiam fungujúcej spolupráce medzi združením Plastový pohár a Generálnym riaditeľstvom vodného hospodárstva Maďarska sa z povodia Tisy odstránilo viac ako 300 ton riečneho odpadu a úspešne funguje Centrum na záchranu riek v Kisköre. Podľa tohto modelu budú v záplavovom území Bodrogu v Olaszliszke a Latorice v Beši zriadené dve Centrá na záchranu riek a otvorená dobrovoľnícka základňa v obci Szegi, ktoré budú slúžiť ako intervenčné centrá a oddychové zóny pre dobrovoľníkov a ich vybavenie na čistenie riek," priblížil Kiss.



Na Bodrogu a Latorici bude vytvorený systém varovania pred povodňami, pozostávajúci z troch pozorovacích stanovíšť. "Softvér integrovaný do kamerového systému nepretržite analyzuje množstvo prepravovaného odpadu a posiela upozornenia, keď je potrebná intervencia na mieste. Na zvýšenie efektivity čistenia riek budú pozdĺž úsekov Bodrogu a Latorice umiestnené zberače odpadu, ktoré budú nepretržite zbierať prichádzajúci odpad. Na premiestňovanie a vyprázdňovanie zberačov a organizovanie ďalších akcií budú zakúpené člny na čistenie riek, nakladacie a prepravné stroje, vozidlá a ochranné prostriedky," doplnil Kiss.



V rámci projektu bude zorganizovaných niekoľko programov na zvyšovanie povedomia, s osobitným zameraním na mladých ľudí. Uskutočnia sa dve veľké akcie na čistenie riek za účasti stoviek účastníkov. Jedna na hornom toku na Slovensku a jedna v Maďarsku.



Projekt s názvom Nadnárodné opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizík znečistenia rieky Bodrog plastmi je financovaný prostredníctvom programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. Projekt sa začal realizovať v júni 2024 a dĺžka realizácie je naplánovaná na 30 mesiacov. Celkový rozpočet projektu je viac ako 817.000 eur, podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je viac ako 653.000 eur.