Nádoby na odpad v Prešove prechádzajú ekologickou dezinfekciou

Prešov 18. marca (TASR) - V Prešove aktuálne prebieha dezinfekcia nádob na kuchynský odpad rozmiestnených na sídliskách. Je realizovaná bezprostredne po vývoze odpadu. Pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSMP) dezinfikujú nádoby špeciálnym ekologickým prípravkom, ktorý zabezpečuje na to prispôsobené auto. TASR o tom informovala Ingrid Mihaľová z TSMP.



"Ide o komplexné čistenie a dezinfekciu nádob zvonku i zvnútra. Dezinfekcia nádob na kuchynský odpad je realizovaná len pri bytových domoch na základe objednávky mesta Prešov, prebiehať bude celý týždeň (17. až 21. 3.). Dezinfekcia nádob sa začala na Sídlisku Sekčov a skončí sa na sídlisku Šváby. Vydezinfikovaných bude približne 621 nádob na kuchynský odpad," uviedla Mihaľová s tým, že dezinfekcia je nevyhnutným krokom pre zabezpečenie čistoty a hygieny na verejných priestranstvách.



Ako povedala, do nádob s kuchynským odpadom patria zvyšky varenej stravy, syrov, starý chlieb a pečivo, mäso a kosti z hydiny a rýb, potraviny po dátume spotreby bez vonkajšieho obalu, odrezky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky kávy a čaju, škrupiny orechov a vajec.



"Tekuté zvyšky kuchynského odpadu, ako sú polievky a nápoje, do nádoby nepatria. Je potrebné tekutú a tuhú zložku od seba oddeliť. Jedlé rastlinné oleje rovnako nie sú vhodné do týchto nádob. Ich zber organizujú TSMP pravidelne v podobe mobilného zberu olejov," dodala Mihaľová.