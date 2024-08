Nadránom uzatvoria D1 pri Bratislave v smere na Trnavu

Bratislava 3. augusta (TASR) - V nedeľu (4. 8.) nadránom uzatvoria na niekoľko hodín diaľnicu D1 pri Bratislave v smere na Trnavu. Uzatvorený bude úsek diaľnice medzi Zlatými pieskami a Sencom. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Postupné obmedzovanie dopravy sa začne v nedeľu od 1.00 do 3.00 h. Úsek diaľnice má byť uzatvorený do popoludňajších hodín. "Počas nedeľnej uzávery D1 pri Bratislave sa vyznačia nové jazdné pruhy, umiestnia dopravné značenia a vykonajú všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnej dopravy z Bratislavy v troch zúžených jazdných pruhoch," podotkli z NDS.



Polícia dodala, že počas úplnej uzávery diaľnice bude obchádzková trasa viesť cez výjazd na Ivanku pri Dunaji a následne po starej Seneckej ceste I/61 až po vjazd na diaľnicu pri Senci. Vodičov, ktorí plánujú cestu uvedeným úsekom, vyzvala, aby vyrazili s dostatočnou časovou rezervou. "Takisto odporúčame, aby v prípade zdržania sa v kolónach mali so sebou dostatočné množstvo tekutín," uviedla polícia.



Niekoľkohodinová uzávera diaľnice v smere na Trnavu predstavuje druhú etapu prác na zmene dopravného režimu na tomto úseku. "Zmena vedenia dopravy je nevyhnutná pre hĺbkovú rekonštrukciu súčasnej vozovky D1. Vozovka je po takmer polstoročí užívania na hranici svojej životnosti, úsek kapacitne nepostačuje dnešným dopravným nárokom a rozšírenie je nevyhnutné pre dokončenie križovatky D1/D4," priblížili z NDS.



V nasledujúcich mesiacoch sa uskutoční rekonštrukcia pôvodnej vozovky. Presmerovanie a rekonštrukčné práce si vyžiadajú aj niekoľkomesačné obmedzenie fungovania križovatky Bernolákovo (Triblavina). Odbočenie z Bernolákova či Chorvátskeho Grobu na D1 smer Bratislava zostáva uzatvorené od minulého víkendu. Pripájací pruh z križovatky na D1 využíva doprava ako zúžený pomalý pruh D1 do Bratislavy. Od nedele nebude technicky možné využívať odbočenia z Bratislavy na Bernolákovo či z Bernolákova na Žilinu a Nitru.