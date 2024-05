Nadregionálna epidémia akútnych gastroenteritíd je stabilizovaná

Trenčín 3. mája (TASR) - Situácia v rámci zistenej nadregionálnej epidémie akútnych gastroenteritíd vo vybraných okresoch Trenčianskeho kraja a v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji je stabilizovaná. Prijatými okamžitými opatreniami sa podarilo zastaviť šírenie tohto ochorenia. Skonštatovala to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Hlásenia o výskyte akútnych gastroenteritíd vo viacerých prevádzkach v okresoch Bánovce nad Bebravou prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne 25. apríla. Ochorenie sa neskôr vyskytlo i v prevádzkach z okresu Topoľčany, Trenčín, Partizánske a Nové Mesto nad Váhom. "Okamžitým epidemiologickým vyšetrením bolo zistené, že u exponovaných osôb sa prvé klinické príznaky objavili už 22. apríla. Nákaza pravdepodobne pochádzala z prostredia spoločnosti dovážajúcej stravu do prevádzok, v ktorých sa vyskytli chorí zamestnanci," priblížil ÚVZ.



Hygienici vykonali štátny zdravotný dozor v spoločnosti 26. apríla. "V súčasnosti evidujeme 477 chorých z 2237 exponovaných osôb," priblížil ÚVZ.



RÚVZ Trenčín po výkone štátneho zdravotného dozoru vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti zákaz prevádzky do času negatívnych výsledkov sterov z pracovného prostredia a náradia na prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov. "Spoločnosti bolo ďalej nariadené vykonanie ohniskovej dezinfekcie a zabezpečenie represívnej deratizácie vo všetkých priestoroch zariadenia spoločného stravovania - centrálna kuchyňa s rozvozom," pripomenula regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



Súčasne boli podľa nej dočasne z pracovného procesu vyradení všetci zamestnanci s príznakmi akútnej gastroenteritídy. Vo vyšetrovaní RÚVZ ďalej pokračuje.



Červeňová vyzdvihla, že šírenie epidémie sa zastavilo, prevádzkovateľ aktívne spolupracuje s RÚVZ Trenčín a je súčinný pri prijímaní nariadených, ako aj vlastných prijatých opatrení. "Po vykonaní povinných kontrolných vyšetrení z prostredia prevádzky pripravujúcej pokrmy s negatívnymi zisteniami a po odstránení zistených nedostatkov bude možné prevádzku opätovne otvoriť," dodala hlavná hygienička SR.